Tunisie: Des compétitions avant le titre final

La première compétition culinaire a permis aux candidates de présenter les plats traditionnels de leur région que chacune d'elles a concoctés avec l'aide de sa mère. Le jury, composé de grands chefs, a décerné le premier prix à la candidate représentant la région de Sfax. Des mentions spéciales ont été attribuées aux miss de Mahdia et Béja dont les plats se sont distingués par leur présentation.

Le programme de cette édition de Miss Tunisie est axé sur l'action humanitaire dans les régions. A cet effet, les participantes ont présenté des vidéos sur les actions de volontariat au profit d'un des établissements éducatifs de leur région, et ce, en partenariat avec le ministère de l'Education. Ces actions citoyennes ont été ovationnées par l'assistance dans la mesure où elles consacrent les efforts et intérêts des candidates.

La troisième épreuve est celle de la photogénie. Le jury, des spécialistes dans le domaine de l'image, a visionné trois photographies de chaque candidate pour juger leur dimension plastique : regard, geste, posture, etc. Les résultats n'ont pas été dévoilés.

Au cours de la soirée, les participantes ont défilé dans différents costumes représentant leur ville ou village. Accompagnée de musique, la cérémonie a été placée sous le signe de la beauté et de l'élégance. Les miss rivalisaient d'éclat et de grâce devant un parterre de photographes et de caméras.

La matinée du dimanche a été consacrée à une compétition sportive et d'expression corporelle qui a permis aux candidates de révéler leur talent en la matière. Certaines candidates ont surpassé d'autres du fait qu'elles sont des sportives confirmées ayant remporté des médailles dans des compétitions sportives nationales et internationales.

A noter que les 15 candidates ont été suivies dans leur formation par des stylistes et des coachs pour le relooking, les soins de beauté et les autres activités liées au concours de Miss Tunisie. Au cours de la soirée finale, sera remis le titre de Miss Tunisie 2019 et désigné sa première dauphine ainsi que les prix de la meilleure photogénie et du meilleur travail humanitaire.