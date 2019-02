Tunisie: Diego Zorrilla nommé coordonnateur résident en Tunisie

En confiant un mandat de coordination indépendant, impartial, autonome et axé sur le développement durable au coordonnateur résident, la réforme consacrée par la résolution 72/279 de l'Assemblée générale de l'ONU (en date du 31 mai 2018) vise à rendre le système de développement des Nations unies plus transparent, plus redevable et mieux coordonné.

Suite à l'acceptation de sa nomination par le président de la République Tunisienne, M. Zorrilla s'est dit très reconnaissant de la confiance manifestée à son égard, tant par le secrétaire général des Nations unies, dont il devient le représentant en Tunisie, que par les autorités tunisiennes. M. Zorrilla a notamment signifié son engagement à diriger l'équipe des Nations unies en Tunisie pour continuer à améliorer l'efficience, l'efficacité et la coordination de cette équipe, qui est un partenaire clé de la Tunisie et de ses amis dans les transitions politiques, sociales et économiques en cours. « Notre agenda est de continuer à appuyer la Tunisie dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030, conformément aux principes de la direction et de l'appropriation nationales », a-t-il déclaré.

Un nouveau représentant résident du Pnud en Tunisie sera nommé prochainement, et jusqu'à ce moment M. El Kébir Alaoui, représentant résident adjoint, assume ces fonctions de façon intérimaire.