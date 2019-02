Algérie: 65 orpailleurs interceptés à Tindouf, Tamanrasset et Djanet

Alger — Soixante-cinq (65) orpailleurs ont été interceptés et deux (2) véhicules tout-terrain, huit (8) sacs de mélange d'or brut et de pierres ainsi que d'autres objets ont été saisis mardi à Tindouf, Tamanrasset et Djanet, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté, le 05 février 2019, lors d'opérations distinctes menées à Tindouf/3eRégion militaire, Tamanrasset/6eRM et Djanet/4eRM, soixante-cinq (65) orpailleurs et saisi deux (2) véhicules tout-terrain, (32) groupes électrogènes, (13) marteaux piqueurs, (14) détecteurs de métaux, (8) sacs de mélange d'or brut et de pierres ainsi que d'autres objets", précise le MDN.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tébessa et Batna/5eRM, "quatre (4) individus en leur possession cinq (5) fusils de chasse et une quantité de munitions", tandis qu'"un narcotrafiquant en possession de trois (3) kilogrammes de kif traité a été appréhendé à Oum El Bouaghi", ajoute la même source.