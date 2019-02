Algérie: Ouverture du Salon agricole international de Berlin avec une large participation algérienne

Berlin — Le Salon international des fruits et légumes de Berlin "Fruits Logistica 2019" s'est ouvert mercredi avec la participation d'une vingtaine d'entreprises algériennes venues pour prospecter de nouvelles opportunités d'exportation.

Le pavillon algérien à cette foire de renommée mondiale a été inauguré par le ministre du Commerce, Saïd Djellab, en présence de l'ambassadeur algérien en Allemagne, Noureddine Aouam, du représentant de la Ligue arabe en Allemagne, Talal El-Amine, et du président de la Chambre algérienne du commerce et industrie (CACI), Mohamed Laid Benamor.

Selon M. Djellab, la participation algérienne s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique du secteur visant à "relancer l'image du pays aux grandes manifestations économiques internationales".

Ce salon permettra également aux entreprises algériennes participantes de chercher des débouchés durables pour leurs produits agricoles dans les marchés internationaux, en s'appuyant notamment sur la grande distribution.

"Le produit algérien est déjà placé aux marchés étrangers mais avec de petites quantités. Maintenant, nous voulons donner un coup de pouce à nos exportations agricoles en augmentant leurs volumes à travers des contrats avec la grande distribution", a soutenu le ministre.

En effet, les exportations agricoles algériennes connaissent, depuis ces dernières années, une cadence soutenue affirmant la vitalité et le dynamisme du secteur de l'agriculture qui enregistre des surplus importants dans plusieurs filières.

Les exportations agricoles algériennes ont atteint une soixantaine de millions de dollars en 2018 contre 44 millions de dollars en 2017.

Toutefois, les opérateurs algériens activant dans cette filière veulent ouvrir de nouvelles perspectives à leur activité et ne plus se contenter de quelques opérations d'exportation occasionnelles.

Considérée comme l'une des prestigieuses manifestations commerciales dans le domaine agricole en Europe, Fruits Logistica regroupe plus de 3.200 exposants en provenance de 80 pays.

Les organisateurs s'attendent à plus de 78.000 visiteurs professionnels provenant de 130 pays à cet évènement qui offre d'importantes opportunités d'affaires pour les participants en mettant en réseau les acteurs clés du secteur des fruits et légumes.

Sur une surface globale de 132.000 m2, "Fruits Logistica" essaie de fournir une image complète des innovations, produits et services sur tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement internationale.

Outre les producteurs et distributeurs de fruits et légumes, cette foire regroupe également des entreprises activant dans le domaine technique agricole (semences, développement de variétés, matériels, technologies de surveillance emballage...), de la logistique (transport, services de dédouanement, terminaux de fruits et légumes, entrepôts frigorifiques, grande distribution...) ainsi que les services (contrôle de qualité et certification, systèmes de gestion des stocks, marketing, assurance...).

La participation algérienne à "Fruits Logistica" s'inscrit dans le cadre du programme des manifestations économiques internationales auxquelles l'Algérie prend part.

Au menu, 53 foires et salons internationaux sont programmés pour la période 2019/2020.

Durant l'année 2018, l'Algérie avait participé à 25 salons et foires à l'étranger et avait organisé des expositions algériennes spécifiques à Washington, Bruxelles, Nouakchott, Libreville, Dakar et Doha.