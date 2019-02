Algérie: El Tarf - Diminution de 4% dans le nombre d'oiseaux d'eau migrateurs

El Tarf — Le nombre d'oiseaux d'eau migrateurs à travers les différentes zones humides de la wilaya d'El Tarf a diminué de près de 4% cette année, a-t-on appris mercredi de la responsable du bureau chargé de l'espèce protégée, de la chasse et des activités de chasse à la conservation des forêts de la wilaya, Samiha Bentrad.

Plus de 57.000 oiseaux d'eau seulement ont été recensés cette année contre plus de 63.958 en 2018, a ajouté cette responsable, signalant que les conditions climatiques seraient à l'origine de cette régression.

Cette baisse, a-t-elle précisé, est justifiée par le fait que ces oiseaux n'observent pas de mouvements migratoires lorsque les conditions nécessaires (chaleur et nourriture principalement) sont réunies dans leurs endroits d'origine, relevant qu'une quarantaine d'espèces a été observée au niveau du Marais de Mekhada, dans la wilaya d'El-Tarf, ainsi qu'au niveau du Lac des Oiseaux.

Dans le complexe des zones humides d'El-Kala où le maximmum de cette richesse spécifique a été atteint au niveau du lac Tonga, l'espèce la plus représentative demeure le canard siffleur, suivie de la sarcelle d'hiver et de la foulque, a relevé Mme Bentrad, rappelant que ce complexe est classé à la troisième position après le Delta de l'Ebre en Espagne et la Camargue en France en matière de richesses florale et faunistique.

Soulignant que le complexe des zones humides d'El Kala forme la zone la plus importante et la plus diversifiée au niveau de la Méditerranée et constitue la zone d'hivernage du Maghreb pour l'avifaune migratrice, la même responsable a indiqué que dans ce complexe les deux tiers des populations d'oiseaux y hivernent ou font une halte en Algérie avant de poursuivre leur traversée.

Certaines d'entre elles sont menacées de disparition à l'image de l'Erismature à tête blanche, le fuligule Nyroca et la poule sultane, selon la liste rouge établie par l'union mondiale pour la conservation de la nature, ce qui impose, a indiqué Samiha Bentrad, "la multiplication des actions visant la préservation de ces espèces d'oiseaux migrateurs".

Le dénombrement des oiseaux d'eau migrateurs des zones humides d'El Tarf entre dans le cadre du recensement hivernal international qui s'effectue du 13 au 25 janvier de chaque année, par une équipe de la conservation des forêts d'El Tarf, Annaba et Skikda, ainsi que des agents du parc national d'El Kala, des chercheurs scientifiques et autres observateurs ornithologues bénévoles.