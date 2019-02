Soudan: Comité de l'Appui au retour à Al-Fâcher envisage de mettre en œuvre ses Programmes

Al-Fâcher — - Le Comité Supérieur pour le Retour Volontaire à l'Etat du Nord-Darfour s'est réuni Mercredi à Al-Fâcher sous la présidence du Ministre de la Santé et du Développement Social, Marwan Tijani Al-Taieb, et de la présence du Président du Conseil Suprême pour la Promotion de la Paix Sociale, le Dr Saleh Adam Ishag et Coordinateur de l'Aide Humanitaire, Ibrahim Ahmed Hamed et un nombre de Dirigeants et ont discuté comment de mettre en œuvre les Programmes et Activités envisagés à mettre en œuvre dans les Zones de Retour Volontaire des Personnes Déplacées dans différentes Zones de cet Etat.

Les participants ont également souligné la nécessité de redoubler d'efforts et de travailler dur pour fournir des Services de Base aux Rapatriés dans les Zones du Retour et de la Réinstallation.

Le ministre Al-Taieb a annoncé la création de trois Comités Techniques Conjoints chargés du suivi et de l'élaboration de Plans et de Programmes pouvant être mis en œuvre dans les Zones du Retour Volontaire des Personnes Déplacées et des Réfugiés, soulignant que le Retour Volontaire et la Réinstallation des Personnes Déplacées et des Réfugiés sont devenus l'une des questions fondamentales de l'Etat qui s'efforce de d'être libre totalement des Personnes Déplacées et des Réfugiés.

Le Coordonnateur de l'Aide Humanitaire et le Directeur du Bureau de la Commission du Rapatriement Volontaire et de la Réinstallation ont passé en revue les éléments les plus importants du Plan d'Action du Comité pour 2019 en vue de commencer sa mise en œuvre dans les prochains jours.