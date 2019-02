Ouganda: Kibir transmet un message du Président de la République au Président Museveni

Kampala — - Le Vice-président de la République, le Dr Osman Mohamed Youssef Kibir, a remis un message écrit du Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, au Président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, sur les relations entre leurs deux pays.

Lors de leur rencontre Mercredi à Kampala, Kibir a informé le Président ougandais du rôle du Soudan dans les Questions de la Région, en particulier de la Réalisation de la Paix dans le Sud Soudan et de l'Accord de Paix et de Réconciliation entre les Parties de la République Centrafricaine (RCA) signé initialement à Khartoum.

Le Président Museveni a, pour sa part, salué les efforts déployés par le Soudan pour résoudre les Conflits et instaurer la Paix dans les Pays Voisins et a souligné la Position Solide de son pays vis-à-vis du Soudan, en annonçant le soutien de l'Ouganda au Soudan dans toutes les Instances Régionales et Internationales.

Ministre du Travail et de la Réforme Administrative, Bahar Idris Abu-Garda, a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion avait examiné les Relations Bilatérales et les Différents Aspects de la Coopération entre Khartoum et Kampala.

Il a déclaré que le Président Museveni avait remercié le Président Al-Bashir pour son message qui, a-t-il ajouté, confirme les Relations Eternelles entre les deux pays.