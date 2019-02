Tunisie: Appel à candidature pour les jeunes diplômés

Ce programme de formation et d'insertion professionnelles en Tunisie relevant de la Conect est financé par la Coopération suisse et mis en œuvre par la fondation Swiss contact avec l'appui du ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi (Mfpe).

Les critères d'éligibilité son les suivants : les candidats doivent être âgés entre 20 et 35 ans et être originaires de La Manouba, Béja, Jendouba, Gafsa, Gabès, Kasserine et Tozeur. L'un des autres critères exigés concerne le diplôme.

En effet, le candidat doit être titulaire d'une licence (Bac+3) ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) dans l'une des filières suivantes : ressources humaines, comptabilité, finance, commerce, design, développement web et Community Management. La session de formation se déroulera sur 3 mois. Les étudiants bénéficiaires seront sous contrat à durée déterminée (CDD) et percevront une indemnité journalière de 10 DT. La formation aura lieu dans les locaux d'«Elan by Conect» et «PES by Conect» sises à Tunis.

Pour participer à ce programme, les candidats pourront remplir le formulaire en cliquant sur le lien suivant : https://goo.gl/forms/wSaXHP6l4PwCdNJw1 ou soumettre la candidature en envoyant CV, copie CIN et copie du diplôme à l'adresse E-mail formation@conect.org.tn.