Tunisie: «Siret Tayeb Weld Hnia» de Tayeb Jaouedi

Né en 1962 dans un pauvre village du gouvernorat du Kef et dans une famille de paysans, Tayeb Jaouedi a vécu dans des conditions sociales très difficiles qu'il a surmontées depuis son enfance, en réussissant ses études primaires et secondaires pour s'inscrire ensuite à l'Ecole normale de Sousse et obtenir son diplôme de professeur de langue arabe.

Il a commencé à écrire à un âge très précoce avec des tentatives d'essais publiés dans des journaux pour ensuite plonger dans l'écriture, surtout avec l'apparition de l'Internet et des forums littéraires où il a publié un grand nombre de textes, de critiques qui ont trouvé une grande audience.

Son livre «Siret Tayeb Weld Hnia» est du style biographique, il a commencé son écriture après la mort de sa mère.

Le livre est une biographie d'enfance où l'auteur a fusionné le dialecte du Kef avec l'arabe littéraire et le sérieux avec l'ironie dans des chapitres séparés, mais complémentaires, racontant la souffrance qu'il a vécue durant son enfance et le rôle important qu'a joué sa mère pour l'aider à surmonter toutes les difficultés et à trouver le bon chemin.