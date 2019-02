Tunisie: Nos artisanats renouvelés, au secours de l'économie nationale

Monsieur René Trabelsi, ministre du Tourisme et de l'Artisanat qui, par expérience, connaît bien son affaire,nous annonçait dernièrement un plan Marshall pour sauver ce secteur, en lui apportant de nouvelles motivations et encourager nos artisanats dans leur renouvellement et venir ainsi au secours de l'économie nationale qui frise la banqueroute après avoir subi de nombreux naufrages ces dernières années.

Nos artisanats étaient alors complètement confinés dans leurs propres quartiers, appauvris et vivant dans l'insécurité totale, jusqu'à ce réveil miraculeux de cette Belle au Bois Dormant. Car, depuis ces dernières années, on a dû revenir à fond à ces métiers de l'artisanat, défendus bec et ongles par le Dr Salah-Eddine Tlatli, depuis quatre décennies. Et c'est l'Etat, par l'intermédiaire de l'Office national de l'artisanat, mais aussi des privés pour conquérir des marchés à l'extérieur et renflouer leurs caisses et celles de l'économie nationale qui sauveront sans aucun doute la situation, selon les propos même du ministère de tutelle.

On est donc en train de tenter tous les métiers d'art, et tenter surtout de rénover et de faire fructifier les affaires de telle sorte qu'ils profitent à la psychologie de la consommation, tout en continuant à bien traiter les legs nombreux du travail manuel de nos ancêtres au regard des exigences esthétiques propres à chaque région. Et fait nouveau aussi, un métier qui est venu à la rescousse, celui des designers et qui va sauver les meubles.

Le design est une nouvelle discipline qui a fourni une génération de professionnels attitrés et qui revisitent les métiers d'art de fond en comble : l'art du feu (ferronnerie, verre soufflé, céramique, émail), la boiserie, la tapisserie et les tissus d'ameublement et d'apparat, du prêt-à-porter, la gastronomie, l'art du savoir-vivre... Et bien d'autres richesses de notre terroir exportables et appréciées à travers les salons internationaux et autres marchés pour leurs particularismes et leurs prestiges.

(*) In. «Multiple Tunisie» (Maison tunisienne de l'édition)