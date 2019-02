Congo-Kinshasa: Forces armées congolaises - La nouvelle gouvernance appelée à améliorer les conditions de vie des militaires et policiers

L'association sans but lucratif "Telema muana ya mapinga" (TMM) encourage le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa promesse d'améliorer les conditions de vie des agents de la force publique, promesse faite lors de son discours d'investiture, le 24 janvier dernier.

L'association TMM dit avoir suivi avec une attention particulière la visite du chef de l'État au camp militaire Tshathi, à Kinshasa. Au cours de cette visite, Félix Tshisekedi a personnellement palpé du doigt la réalité des conditions de vie difficile des militaires et leurs familles. En sa qualité de commandant suprême des Forces armées et de la police, il a réitéré, devant les troupes, sa promesse électorale d'améliorer les conditions sociales des hommes en armes.

« Cet engagement fort et clair du chef de l'État au profit des hommes en uniformes vient de rencontrer les objectifs de notre organisation qui travaille à côté des militaires pour soutenir l'éducation, l'accès aux soins médicaux des enfants de militaires et policiers. Mais également de mener des plaidoyers auprès des autorités politiques afin de donner des solutions durables aux problèmes sociaux des militaires », a indiqué Christella Kiakuba, coordonnatrice de l'association. Aussi TMM a-t-elle invité le président de la République à prendre en compte la question sociale des militaires comme l'une des priorités de son mandat et l'a encouragé à agir rapidement pour matérialiser sa promesse à ce sujet.

« TMM va continuer à accompagner toutes les actions du président de la République qui visent à améliorer les conditions de vies des militaires et leurs familles, gage de considération, et la valorisation des hommes en uniformes. Nous appelons d'autres institutions de la République à s'engager aux côtés du chef de l'État en vue de relever ensemble ce défi », a assuré la coordinatrice de cette structure qui apporte son soutien aux militaires et policiers.

Dans ses actions, TMM a fait, le 27 septembre 2018, un don de matériels scolaires (sacs à dos, lattes, stylos, crayons, frottoir, craie blanche, etc.) à plus ou moins deux cents élèves de première et deuxième primaire des écoles 5 Lufungula et Saint Bruno du camp policier Lufungula, à Kinshasa. « Qui donne au pauvre prête à Dieu, dit la Sainte Bible. TMM promet de revenir dans les prochains jours, toujours pour apporter son soutien aux enfants des policiers et militaires qui veillent à la sécurité et l'intégrité du pays », déclarait-elle ce jour-là. Le même jour, elle avait octroyé des effets scolaires à l'école Sainte-Barbe du camp militaire Kokolo. Bien avant, soit le 24 septmbre, Christella Kiakuba et TMM avaient posé le même geste au camp militaire Kokolo, notamment à plus de quatre cent cinquante élèves du degré élémentaire de l'école primaire 1 Révérend Mayu.

TMM est une organisation non gouvernementale oeuvrant pour le bien-être des enfants des militaires et des policiers et soutient toute initiative visant à améliorer l'éducation de ces enfants.