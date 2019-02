Congo-Brazzaville: Insertion sociale - Une formation aux métiers de restauration débute le 15 février

Thianslly Arlich Madzou Moukassa, qui a lui-même bénéficié d'une formation en cuisine, restauration, pâtisserie et hébergement grâce au Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE), veut faire partager ses connaissances à d'autres jeunes.

L'objectif de la prochaine formation aux métiers de cuisine, la deuxième du genre qu'initie Thianslly Arlich Madzou Moukassa, est de lutter contre l'oisiveté des jeunes déscolarisés et de promouvoir l'entrepreneuriat afin de les inciter à se prendre en charge.

Les apprenants bénéficieront des cours théoriques et pratiques sur la cuisine, la restauration, la pâtisserie, l'hébergement, la décoration et bien d'autres. Les enseignements se dérouleront pendant six mois à Brazzaville, notamment au Centre de formation professionnelle en hôtellerie « 2M. Service », basé au Centre d'accueil de la jeunesse, au Pont du Djoué, dans le premier arrondissement Makélékélé.

Le coût de la formation s'élève à quatre-vingt mille francs CFA, a précisé le jeune cuisinier formé entre 2015 et 2016 par le PDCE, lors de la première cohorte.

Selon lui, cette formation va succéder à la première qui prendra fin officiellement en mars. En dépit des difficultés rencontrées dans la formation de cette première vague, le jeune entrepreneur âgé de 25 ans ne se décourage pas, décidé à poursuivre son projet. « Ce n'est pas parce que les apprenants ne m'ont pas payé qu'ils n'auront pas achevé leur formation. Je suis dans l'obligation de les aider parce que j'ai été formé gratuitement et j'imagine les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés », a-t-il assuré.

Notons que le jeune Thianslly Arlich Madzou Moukassa s'est installé depuis quelques temps au Centre d'accueil de la jeunesse où il a ouvert un bureau et un centre de formation en cuisine.

Il a su créer son propre chemin après avoir fait des prestations dans les services de sécurité de différentes sociétés, des stages dans des restaurants, la vente des journaux à la criée, etc. Issu d'une famille modeste, ce jeune caresse depuis son enfance le rêve de devenir un grand chef spécialisé dans la cuisine congolaise, européenne et asiatique.

Il organise deux fois par semaine des démonstrations culinaires, participe aux différentes expositions organisées par le ministère des Petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel ainsi qu'à des compétitions telles le Panier de cuisine, Persil d'or...

À ses côtés, un jeune en formation l'accompagne dans les petites tâches. « C'est à travers la formation du PDCE que j'ai su me frayer un chemin. Les connaissances acquises m'ont permis de me perfectionner via internet pour voir ce que les autres font », a-t-il déclaré.

Le jeune cuisinier envisage de créer une école de gastronomie. Il a annoncé l'organisation d'une compétition dénommée « chef mwana mboka » pour promouvoir les métiers de la cuisine en milieu jeune.