Congo-Kinshasa: Pas d'autarcie !

Il va sans dire que la tournée du nouveau Chef de l'Etat congolais à travers plus d'un pays africain fait d'ores et déjà parler la diplomatie congolaise. Tshisekedi fils s'ouvre à la coopération internationale par les pays de la région. Il a choisi, en effet, dans un premier temps, non pas de commencer sa tournée par l'Europe et l'Amérique, l'Asie ou l'Océanie, mais le continent noir où il a fait son premier saut à Luanda, en Angola, avant de faire escale au pays de Uhuru Kenyatta, au Kenya, d'où il avait conclu, en novembre 2018, l'Accord Fatshivit qui l'a conduit jusqu'à la magistrature suprême.

Au pays de João Lourenço, le leader de l'Udps, au cours d'une conférence de presse, dit reconnaître quelques irrégularités lors des opérations électorales. Il note, cependant, le climat apaisé qui a pu marquer l'ensemble du processus électoral, jusqu'à la première passation civilisée du pouvoir en RD. Congo, entre un Chef de l'Etat élu sortant et son successeur élu aux suffrages universels. Une heure de dialogue aura suffi pour le nouveau garant des institutions congolaises pour rassurer son désormais homologue Angolais, de son ouverture à une collaboration dans tous les domaines, y compris le domaine migratoire. Fatshi souhaite que les expulsions des Congolais d'Angola qui, malencontreusement, se poursuivent jusqu'ici, se fassent dans des conditions humaines.

Ainsi, demande-t-il à ce que ses services d'immigration soient prévenus avant toute nouvelle vague de retours. Il appert, tout compte fait, qu'une commission mixte Angola-RD. Congo est envisagée très prochainement à Kinshasa, à en croire le Président congolais, dans l'optique d'aborder ces différentes questions de coopération bilatérale entre ces deux pays voisins. Quid de l'étape Nairobi ? Chez Uhuru Kenyatta, il s'est agi essentiellement, pour Félix Tshisekedi, d'aller auprès de celui que des analystes appellent "son Parrain", en vue de lui exprimer sa profonde gratitude, ayant été le seul Chef de l'Etat, personnellement, présent à la cérémonie officielle de prestation de serment à Kinshasa. Qu'à cela ne tienne, le successeur de Joseph Kabila a rencontré, le même mercredi, le principal opposant Kenyan, Raïla Odinga, sûrement, pour le remercier, de vive voix, d'avoir rehaussé de sa présence à Kinshasa, la solennité de sa prestation de serment, dans la capitale congolaise. Des sources sûres font savoir, dans la même perspective que le cinquième Chef de l'Etat congolais pourrait faire un saut à Addis-Abeba, ce même week-end.

Ce, avant de parachever sa randonnée par le Congo-Brazzaville où il est attendu par son homologue Denis Sassou Nguesso dont la volte face contre Kabila, lors des récentes élections, laisse encore couler encre et salive. L'ancien opposant congolais, aujourd'hui à la tête du géant Congo-Kinshasa, Félix Tshisekedi revient ce week-end, au pays où la mise en place d'un nouveau gouvernement se veut la plus grande urgence, au-delà de tout déplacement vers les autres cieux de la planète. Il devra bien évidemment, se hâter, en ce qui concerne la désignation de différents conseillers qui l'entoureront ; veiller à ce que les élections des Sénateurs et gouverneurs ne lui échappent guère, y compris celles du prochain Président de l'Assemblée nationale, et même la nomination du Premier Ministre issu de la majorité parlementaire.