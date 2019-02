Congo-Kinshasa: Insécurité dans l'est - La communauté Nande rappelle au chef de l'Etat sa promesse de rétablir la paix

Les territoires de Beni et Butembo baignent dans la violence depuis des dizaines d'années. Le peuple de ces territoires a adressé un message de félicitations au président Félix Tshisekedi, lui demandant par la même occasion de mettre fin à cette situation désastreuse dans cette partie du pays où des milliers de personnes sont mortes.

Investi président de la République le 24 janvier par la Cour constitutionnelle, Félix Antoine Tshisekedi avait, dans son discours, promis d'éradiquer l'insécurité dans l'est du pays et d'y instaurer l'autorité de l'Etat. Dans son message de félicitations, la communauté Nande de la province du Nord-Kivu lui rappelle cette promesse primordiale pour elle. « La communauté Nande du Nord-Kivu a vécu avec satisfaction votre victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2019 et a assisté avec satisfaction à votre investiture intervenue le 24 janvier 2019.

De ce fait, la communauté Nande vous présente ses sincères félicitations et vous promet son soutien sans faille dans l'accomplissement de votre programme », a écrit cette communauté au président Félix Tshisekedi, lui rappelant: « Depuis octobre 2014, les territoires et villes de Beni et de Lubero sont confrontés à une insécurité qui ne dit pas son nom et où les personnes humaines sont découpées à l'arme blanche, empêchées de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes agricoles et économiques ».

Aussi la communauté Nande dit-elle attendre du chef de l'Etat la matérialisation de sa promesse « qui sonnera le début d'un nouveau temps de liberté des mouvements de la population et de ses biens sur tous les axes routiers et champêtres de cette contrée ». C'est dans cet espoir que cette partie du pays attend également la tenue des élections législatives, provinciales locales et municipales reportées en mars prochain.

S'adressant au président sortant, Joseph Kabila Kabange, la communauté Nande l'a félicité pour avoir organisé les élections qui ont abouti à la passation civilisée du pouvoir dans le pays. L'organisation de ces élections sur fonds propres est une marque de dignité et de savoir-faire, gage de l'indépendance et de la souveraineté, a estimé cette communauté, avant de lui souhaiter un paisible repos en mettant toujours son expérience au bénéfice des Congolais et au développement du Congo.