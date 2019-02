Congo-Brazzaville: Tropics business summit - La troisième édition annoncée pour le 17 octobre

Organisée par la Congolaise Brazzaville, Véniciat Guinot, l'énévénement se déroulera à Johannesburg, en Afrique du Sud, sur le thème "Positionner l'Afrique comme une destination de prédilection des investisseurs".

Cette année, annonce l'organisation, le Tropics business summit (TBS) retrouve un format de deux journées entières de conférences constituées de master-classes, d'ateliers de formation pour le renforcement des capacités et d'un « meet-and-greet » ou session de networking autour d'une dégustation de vins sud-africains. Les après-midis seront consacrés à des thématiques dédiées aux différents partenaires clefs. Un gala de dîner couronnera cette rencontre entre investisseurs et entrepreneurs, soirée pendant laquelle aura lieu une remise de Prix "Tropics changemakers Awards" aux meilleurs hommes et femmes d'affaires les plus influents d'Afrique et du reste du monde.

L'objectif principal du sommet TBS est de présenter les opportunités d'affaires découlant des financements des banques ainsi que des groupes financiers panafricains et internationaux. Les présentations des divers partenaires financiers auront pour but de fournir essentiellement une vue d'ensemble sur les politiques et opérations de ces institutions; les règles et procédures de passation de marché. Elles passeront également en revue les opérations potentielles ou en cours dans les pays africains où ces partenaires sont implantés.

La troisième édition du TBS vise à accroître la participation des milieux d'affaires et d'autres activités de partenariat public-privé (G2G, B2B et G2B) en Afrique du Sud comme sur le reste du continent africain. A cet effet, les institutions financières et bancaires sont invitées à proposer des sessions plénières ou des meetings privés pour approfondir les connaissances des participants sur l'actualité réglementaire (Brexit, Pacte, etc.), les métiers spécifiques (dette, infrastructures, ...), la transformation des organisations (capital humain, digitalisation, etc.) et de nouveaux territoires d'investissement (les fonds d'entrepreneurs, positionnement de l'Afrique comme terre d'investissement, ...).

Pour la troisième année consécutive donc, l'Afrique du Sud accueillera le TBS, un rendez-vous pour le milieu des affaires parrainé l'année dernière par les ministères de la Communication et du Tourisme sud-africains.

Les participants cibles sont les consultants et entreprises de conseil, les entrepreneurs en travaux civils, les industriels, les fournisseurs, les attachés commerciaux des ambassades panafricaines et internationales, des membres de gouvernement qui croient fortement en l'entrepreneuriat africain et enfin des incubateurs, des networks d'entreprise ainsi que des cabinets d'avocats au service des start-up.