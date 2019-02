Seychelles: L'ambassadeur du Brésil remarque un groupe de Capoeira - Danse de combat rythmé - aux Seychelles

La conservation de l'environnement et le développement de l'économie bleue sont deux domaines de coopération que l'ambassadeur du Brésil aux Seychelles, récemment nommé, a défini comme priorité absolue au cours de son mandat.

S'exprimant devant la presse après avoir présenté ses lettres de créances au président Danny Faure mardi à State House, Victoria, l'ambassadeur Antonio Cesar a déclaré que ces sujets revêtent également une grande importance pour son pays, les Seychelles jouant déjà un rôle de premier plan dans ces deux domaines.

«La conservation et l'économie bleue sont des domaines d'importance pour le gouvernement seychellois, où vous faites beaucoup et accomplissez de grandes réalisations. Cela a toujours été un sujet important pour le Brésil également, et ce sujet est une priorité de notre ordre du jour national afin que nous puissions voir les nombreux points sur lesquels nous pouvons collaborer et échanger nos expériences », a déclaré M. César.

Le tourisme était un autre domaine de coopération abordé entre les deux diplomates. M. Cesar et M. Faure voient tous deux un potentiel supplémentaire pour le principal moteur économique des Seychelles.

«Nous avons constaté une augmentation et les ressortissants des deux pays ont toujours besoin de découvrir l'autre pays la distance n'étant plus un problème majeur de nos jours», a déclaré M. César.

L'ambassadeur du Brésil et le président Faure ont discuté de plusieurs domaines de coopération.

Les Seychelles importent de la viande de boeuf, de la volaille et d'autres produits, du Brésil un secteur de commerce qui continuera. M. Cesar a indiqué que son gouvernement était prêt à «collaborer pour tenter de développer une agriculture à petite échelle aux Seychelles et voir si le Brésil pouvait collaborer techniquement à des projets de coopération comme nous le faisons dans d'autres pays des régions de la SADC (Southern African Development Community)».

"Le président m'a dit que le gouvernement des Seychelles avait l'intention de continuer à travailler dans ce domaine et de collaborer également à la mise au point d'une agriculture à petite échelle aux Seychelles afin de voir si le Brésil pouvait de manière technique collaborer à des projets comme nous le faisons dans d'autres pays des régions de la SADC », a ajouté M. César.

Au cours de sa visite officielle aux Seychelles, l'ambassadeur du Brésil rencontrera d'autres hauts responsables du pays, et plus particulièrement des ministres et des secrétaires d'États des domaines discutées.

«Les sujets que nous avons discutés sont les points saillants mais je suis sûr que nous pouvons coopérer dans d'autres domaines tels que la culture. On m'a dit qu'il y avait un groupe qui jouait de la capoeira aux Seychelles et je serais ravi de rencontrer ces gens et d'aider de toutes les manières possibles pour amener plus de Brésiliens à jouer ici », a ajouté M. César.

La capoeira est une forme d'art brésilien qui combine le combat, la danse, le rythme et le mouvement.

Les Seychelles et le Brésil ont établi des relations diplomatiques en novembre 1986 et M. César a décrit les relations entre les deux pays comme solides et saines, tant au niveau local que sur la scène internationale, où les deux pays partagent des intérêts communs.

L'Ambassadeur Antonio Cesar sera basé à Dar es Salaam, en Tanzanie.