Ile Maurice: Travaux routiers - Circulation perturbée à Phoenix et Chebel pendant des mois

Les automobilistes devront s'armer de patience et de vigilance à partir de ce mercredi 6 février. De nouveaux réalignements et déviations routiers sont prévus sur deux importants chantiers dans le cadre du Road Decongestion Programme. D'abord, à Phoenix, le temps des fouilles pour la construction de l'échangeur de Pont-Fer-Jumbo-Dowlut, qui comprend une route à deux voies de 3,5 km, trois viaducs et de nouveaux ronds-points. Les travaux d'excavation dureront jusqu'au dimanche 30 juin. Ensuite, à Chebel, les travaux concernant la voie de raccordement A1-A3 devraient prendre fin le 30 mai.

À Phoenix, un changement d'alignement au rond-point de Pont-Fer permettra au trafic venant de Port-Louis et de St-Jean de se diriger vers Vacoas et Curepipe. Selon le ministère des Infrastructures publiques, des signalétiques seront placées pour guider les automobilistes. Des policiers de la Traffic Branch seront aussi dépêchés à des endroits stratégiques.

Route temporaire

En outre, une partie de la Chebel Branch Road B106 sera fermée, et ce dans les deux sens. Pour cause : l'entrepreneur Gamma Construction Ltd procède à des travaux routiers le long de cette voie dans le cadre de la construction de la Link Road A1-A3 à Chebel. Un plan de déviation est au programme pour que les automobilistes puissent emprunter une route temporaire à proximité de la B106. Ici, également, des panneaux de signalisation seront installés pour guider les conducteurs et autres usagers de la route.

Plus loin dans cette région, place également au projet A1-M1. Celuici comprend la construction d'une route à deux voies de 1,1 km ainsi que d'un pont suspendu long de 350 m et haut de 90 m pour relier Chebel à Sorèze. Le gouvernement est persuadé que cette nouvelle infrastructure réduira significativement la congestion routière à Réduit et à Ébène, car elle servira d'accès alternatif à la circulation venant de Rose-Hill, Beau-Bassin, Chebel, Chapman Hill et Coromandel et se dirigeant vers Port-Louis.

Le projet d'échangeur de Pont-Fer-Jumbo-Dowlut ainsi que celui de l'A1-M1 Link Road sont estimés à Rs 4,1 milliards (TVA incluse). À savoir Rs 1,5 milliard pour l'échangeur et Rs 2,6 milliards pour l'A1-M1. Le contrat a été alloué à Transinvest-GCC-Bouygues TP- VSLi Junction Pont Fer & A1-M1 Link Rd JV Ltd.