Mali: Banques - UBA ouvre ses portes

Le lundi 4 février 2019, s'est déroulé la cérémonie d'inauguration officielle de United Bank for Africa(UBA) Mali, en présence de Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République, Chef de l'Etat ainsi que de nombreuses personnalités du secteur de la finance, des représentants des institutions de l'Etat et des responsables de la banque panafricaine.

Le lancement a démarré par une conférence de presse, puis, fut suivi par la coupure symbolique de ruban et une visite de l'agence par le Président de la République.

La conférence de presse

UBA Mali a tenu à se présenter officiellement à la presse. Une délégation du Groupe UBA venue du Nigeria pour l'occasion était représentée par la directrice communication du groupe UBA, Mme Bola ATTA, la directrice régionale, Mme Amie SOW et Dupe OLUSOLA, directrice marketing du groupe.

Elles étaient accompagnées par le PCA de UBA Mali, M. Idrissa TRAORE et par le directeur général de UBA Mali, M. Alhassane SISSOKO. Ils ont présenté l'univers de la banque et répondu aux questions des journalistes.

UBA compte mettre à la disposition de la population malienne 70 ans de présence bancaire et de professionnalisme, contribuer au développement économique et social du continent en général, du Mali en particulier, et à l'inclusion financière du pays.

« Le Mali a été voulu, pensé de longue date, et concrétisé par la volonté du président du Groupe, M. Tony O. Elumelu, qui reste attaché à notre pays par une forte amitié, à notre culture pour son charme et sa chaleur et à notre environnement des affaires pour son dynamisme » a déclaré le directeur général de UBA Mali, M. Alhassane SISSOKO.

UBA Mali ouvre avec deux agences au Mali et prévoit d'étendre le réseau en région et à Bamako pour desservir toutes les communes et rester au plus proche de la clientèle.

Une offre dédiée est mise en place à l'endroit de chaque acteur de l'économie malienne, basée sur la digitalisation et une expérience client unique et inédite au Mali. Aussi, dans la lignée de sa politique de responsabilité sociale, le Groupe UBA entend s'engager socialement avec la fondation UBA.

L'inauguration officielle

Après le discours du directeur général de UBA Mali, Alhassane Sissoko, qui a campé le décor de la filiale malienne, le directeur général du Groupe UBA, M. Kennedy Uzoka a tenu à remercier le Président de la République, les autorités de tutelle et toutes les institutions de la République pour l'accompagnement fait afin de voir réaliser le projet d'installation de UBA au Mali.

Le Président de la République, avant de procéder à la coupure de ruban symbolique au siège de la Banque, a souhaité prononcer quelques mots en guise de témoignage pour exprimer sa reconnaissance et sa fierté au « secteur privé malien et africain » pour son engagement « à relever les défis pour notre dignité à tous » a-t-il souligné.

Il a aussi salué l'engagement du groupe en faveur de l'inclusion financière et celui de son président, Tony O. Elumelu, à la formation de ressources humaines de qualité à travers l'octroi de bourses, chaque année à de jeunes entrepreneurs.

L'assemblée s'est enfin réunie pour prendre part à la coupure de ruban symbolique et effectuer une visite de l'agence principale, accompagné du Premier ministre, M. Soumeylou Boubeye Maïga, du ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé et du Chairman du Groupe UBA, Tony O. Elumelu, le directeur général du Groupe, M. Kennedy Uzoka et une poignée de personnalités.

A propos du Groupe UBA

Le Groupe United Bank for Africa (UBA) est une institution panafricaine de services financiers ayant une empreinte mondiale avec plus de 70 ans de présence et de métier. UBA a commencé ses activités au Nigéria en 1949 sous le nom de British and French Bank Limited (BFB).

Elle a été constituée en société anonyme en 1961 en vertu de l'ordonnance sur les sociétés (CAP 37) de 1922 et a été inscrite à la Bourse nigériane en 1970, devenant la première banque nigériane à faire une introduction en bourse. UBA a également été la première banque nigériane à émettre des certificats de dépôt globaux (Global Depository Receipts ou GDR).

UBA est présent dans 20 pays africains : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo Brazzaville, Congo RDC, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, Mali, Mozambique, Nigéria. Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Tchad, Ouganda et Zambie. La Banque est également présente au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique et en France.