Maroc: Signature d'une convention-cadre de partenariat entre l'OFPPT et Festo Didactic France

L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et Festo Didactic France, leader dans le secteur de la formation industrielle, ont signé, mardi à Nouaceur, une convention-cadre de partenariat pour le développement des compétences et l'échange de savoir-faire.

Cet accord-cadre vise à développer des échanges fructueux dans plusieurs domaines, à savoir l'appui au développement des compétences des formateurs sur les nouvelles offres de formation telles que les métiers de l'environnement, les énergies renouvelables et l'eau, l'aquatronic, le génie électrique, la mécatronique et la robotique.

Il s'agit également de l'ingénierie de la formation, de la restructuration et la mise à niveau des filières de formation relevant des secteurs prioritaires de l'OFPPT, ainsi que de e-learning, de la mise à disposition des programmes en ligne et de cours virtuels au profit des formateurs de l'OFPPT et de l'accès aux curricula développés par Festo.

La convention porte également sur l'assistance de l'OFPPT pour le diagnostic, la maintenance, la réparation et la mise à jour des équipements de marque Festo.

Autre axe important de cette convention consiste à mettre en place un cadre privilégié pour répondre conjointement à des appels d'offres à l'international, pour des actions de formation et d'assistance technique.

Cette convention a été signée, à l'Institut spécialisé dans les métiers de l'aéronautique et de la logistique aéroportuaire (ISMALA), en marge d'un séminaire sur l'industrie 4.0, et ce en présence de Mme Loubna Tricha, directrice générale de l'OFPPT, Didier Donne, directeur de Festo Didactic France, et Hamid EL Otmani, président de la commission formation professionnelle à la CGEM ainsi que de chefs d'entreprises, d'universitaires et de formateurs de l'OFPPT.

Ce séminaire visait à enrichir la réflexion autour de l'industrie, à définir les besoins en ressources nécessaires pour son développement au Maroc et à renforcer le rôle de l'OFPPT, en tant que vecteur de l'industrie 4.0 au sein de l'écosystème formation professionnelle.