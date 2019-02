Congo-Brazzaville: Halle de la Gombe - "Black Panther" s'invite à la nouvelle librairie

Une véritable aubaine pour les amateurs de comics Marvel ou tout simplement les férus de lecture qui peuvent s'approvisionner aussi en diverses autres bandes dessinées, romans, etc., dans l'espace ouvert au public depuis le 29 janvier, à visiter du lundi au samedi de 9h 00 à 17h30.

Impossible de ne pas remarquer le nouveau bâtiment abritant la toute nouvelle librairie qui fait face au parking de l'Institut français de Kinshasa. C'est un nouveau pôle attractif qui vient de se créer pour les amoureux du livre à côté de la médiathèque Floribert-Chebeya. Il comporte un avantage qui n'est pas des moindres, celui d'acquérir les ouvrages de son choix pour enrichir sa bibliothèque personnelle. Désormais, il ne faudra donc plus attendre la librairie éphémère de la Fête du livre organisée vers le dernier trimestre de l'année dans le même espace pour pouvoir s'offrir qui une bande dessinée, qui un roman. En effet, les férus de lecture pourront désormais s'acheter de quoi meubler leur temps grâce à la panoplie de livres que propose la librairie.

Les amateurs de comics Marvel y verront notamment la saga "Panthère Noire" (Black Panther), présente sur les rayons de la bibliothèque. Mais ils ne seront pas les seuls à y trouver leur compte car l'univers de la bande dessinée (BD) est plutôt garni avec certains classiques, à l'instar de "Boule et Bill", "Astérix et Les Schtroumpfs". À côté de la BD franco-belge, il y a notamment "Mbote Kinshasa !" et "Aya de Yopougon" pour rappeler que des histoires intéressantes sont aussi racontées dans le continent. Avec "Boruto", la génération manga n'est pas en reste. Ce qui est sûr, les jeunes de 7 à 77 ans éprouveront assurément un grand plaisir à parcourir les rayons de la librairie où de trésors restent à découvrir selon le goût de chacun.

La BD n'est pas seule en vedette à la nouvelle librairie où le roman a également ses quartiers. S'il y en a pour les adultes, le rayon jeunesse n'est pas délaissé pour autant. Avec la collection française Bibliothèque verte, il y a de quoi ravir plusieurs. Les propositions sont toutes alléchantes les unes plus que les autres vu que dans le lot trié sur le volet figurent certains prix littéraires et des best-sellers. Un vaste choix à opérer entre de la littérature, la fiction, récits d'aventures, historiques, etc.

Par ailleurs, la bibliothèque propose également de quoi organiser des soirées cinéma à domicile de tout genre, en famille ou entre amis. Les DVD "Black Panther", "Star Wars" et des Classiques Disney y sont à portée de main. Au rayon musique il y a du tout: rumba, hip hop, R'nB, etc., se côtoient. Les albums en vogue et les nouveautés d'ici et d'ailleurs ne manquent pas, l'on a largement le choix entre un CD de Fally Ipupa, Dadju, Drake, de la diva Charlotte Dipanda, etc.