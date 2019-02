Congo-Brazzaville: Tourisme - Brazzaville abritera la première caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable

L'événement se déroulera du 14 au 15 février sous le haut patronage du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, en présence de Zurab Poloshkavili, secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme.

La Charte africaine du tourisme durable et responsable a été initiée en 2016, lors du forum ministériel sur les enjeux touristiques et le climat en Afrique par le Royaume du Maroc, en partenariat avec l'Organisation mondiale du tourisme, en marge de la Cop 22 tenue à Marrakech. Elle a été signée par une vingtaine des pays africains dont le Congo.

Celle-ci ambitionne d'être un cadre de référence pour le tourisme durable en Afrique et tient compte des impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels de l'environnement et des communautés d'accueil.

Elle s'articule autour de six principes, à savoir la sauvegarde et la valorisation du patrimoine naturel ; la préservation du patrimoine culturel et de l'identité locale ; l'intégration de l'économie locale et régionale ; la diversification de l'offre touristique et son insertion dans une économie verte et durable ; l'équité, l'éthique et la responsabilité sociale ; la gouvernance et les facteurs de succès.

La première caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable a pour objectif de sensibiliser toutes les parties prenantes, en vue de mettre en valeur ces six principes pour le développement d'un tourisme durable et responsable en Afrique.

À cette occasion, la République du Congo récompensera les professionnels du secteur qui répondent aux principes du tourisme durable et responsable, afin de les encourager à mener les activités qui tiennent compte des recommandations de cette charte.