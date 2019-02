Congo-Brazzaville: Coopération - Bernard Makuza en séjour de travail à Brazzaville

A l'invitation de son homologue congolais, le président du Sénat du Rwanda, effectue, du 6 au 8 février, une visite de travail au Congo.

Dans une interview accordée à la presse après échanges avec le président du Sénat congolais, Pierre Ngolo, Bernard Makuza a dit inscrire sa mission à Brazzaville dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre le Congo et le Rwanda, en général, et entre les deux Sénats, en particulier.

« Vous savez qu'il y a plusieurs domaines de coopération entre nos deux pays. Il y a un rapprochement entre nos deux peuples et il y a aussi beaucoup d'activités au niveau commercial, diplomatique. Nous avons une ambassade ici, vous avez une ambassade à Kigali. On a aussi vu comment le Rwanda peut apporter sa modeste contribution à ce que les relations soient agissantes entre les deux pays », a signifié le président du Sénat rwandais.

Pierre Ngolo et son hôte ont, en outre, évoqué la question d'échange des informations, d'expériences et d'harmonisation de vue au niveau des organisations régionales et internationales. Le Rwanda, a indiqué Bernard Makuza, peut apporter sa contribution à cette dynamique.