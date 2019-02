Congo-Brazzaville: Education - Le lycée de Kinkala reçoit des livres d'anglais

L'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, Todd P. Haskell, a fait un don des manuels et du matériel audio-visuel au lycée du chef-lieu du département du Pool, pour permettre aux élèves d'apprendre facilement la anglaise.

La remise du don entre dans le cadre du projet "English in a box" lancé par le diplomate américain, en décembre dernier. Le projet vise à apporter un soutien didactique aux établissements scolaires et aux clubs d'anglais, sur toute l'étendue du territoire. « Ce matériel permettra aux élèves du lycée 5-février de Kinkala de vite apprendre l'anglais suivant les méthodes plus modernes », a indiqué Todd P. Haskell, soulignant l'importance de l'anglais, de nos jours, sur le marché de l'emploi.

« Ce don marque l'intérêt que les Etats-Unis portent à l'éducation des enfants du département du Pool », selon le proviseur du lycée de Kinkala, Patrice Mawoulou. Il a, par ailleurs, expliqué que l'établissement scolaire n'a qu'un seul enseignant d'anglais. Aussi, les clubs d'anglais n'existent pas dans la localité et qu' il va falloir les créer sous peu.

Les lycéens de Kinkala se sont dit satisfaits du don. Dans une série de questions-réponses avec le diplomate, les élèves ont souligné le fait que les bourses d'études ne parviennent pas à ceux de l'intérieur du pays. Grâce aux bourses Fulbright, Yali, Paylp, près d'une vingtaine de jeunes étudiants et lycéens congolais va chaque année étudier aux Etats-Unis ou simplement partager leurs expériences sur la vie communautaire dans les lycées et communautés américaines.

Rappelons que dans le cadre du projet "English in a box", l'ambassadeur américain n'est pas à son premier coup d'essai. Un don de même nature a été offert aux collèges d'enseignement général de Loango, Diosso et Mvouti, dans le département du Kouilou. Les localités d'Oyo, Gamboma, Djambala, Owando, Nkayi, Dolisie, Sibiti, Madingou et Mossendjo constituent la prochaine étape, selon le diplomate Todd P. Haskell.