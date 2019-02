Congo-Brazzaville: Transferts - Mulumbu revient à Kilmarnock, Bolasie à Anderlecht, Luyindama à Galatasaray

Le mercato d'hiver s'est clôturé le 31 janvier avec des mouvements importants pour les Congolais évoluant en Europe. L'on note, d'emblée, que Youssouf Mulumbu est rentré à Kilmarnock après un prêt à Celtic de Glasgow où il a été très peu utilisé. Mais il devra cravacher pour reprendre sa place dans ce club du championnat d'Ecosse.

L'entraîneur principal du club, Steve Clark, s'est dit satisfait de son retour, en prêt jusqu'à la fin de la saison. Se souvenant de l'apport de l'international congolais au sein de Kilmarnock, la saison dernière, il lui demande de travailler encore dur afin de retrouver sa meilleure forme.

« Nous avons deux matchs cette semaine, donc s'il ne fait pas le premier match, il sera en forme pour le second. Il est arrivé à un stade de la compétition la saison dernière quand le club a eu besoin d'un coup de pouce et a démontré cette qualité sur le terrain (... ) Mais il n'y a aucune garantie en football et il devra travailler dur juste pour faire partie de l'équipe et prendre sa place au milieu de terrain », a-t-il confié à The Sun Scottish. Avant d'atterrir au Celtic Glasgow cette saison, le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo avait délivré quatre passes décisives et inscrit un but en vingt rencontres avec la formation écossaise.

Outre Mulumbu, Yannick Bolasie a intégré Anderlecht (Belgique) en provenance d'Everton où il est retourné après le prêt à Aston Villa. L'ancien joueur de Crystal Palace vient chercher du temps de jeu. Il a fait sa première apparition chez les Mauves lors de leur défaite à Liège face au Standard par un but à deux, avec le but victorieux des Rouches inscrit par Paul-José Mpoku. Toujours dans le chapitre des transferts des Congolais, l'on signale le départ de Luyindama pour la Turquie. Il quitte le Standard de Liège pour Galatasaray pour un montant de plus de huit millions d'euros. Harrison Manzala a, pour sa part, été prêté par Angers ( France) à Maccabi Petah Tikva (Israël).