Angola: Le pays et l'Italie renforcent leur coopération

Luanda — Un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération économique entre l'Angola et l'Italie a été paraphé mercredi à Luanda par le Ministère des Finances et par Cassa Depositi et Prestiti, une institution financière de ce pays européen.

L'accord a été signé par le directeur du bureau de Coopération du Ministère des Finances, Manuel Pedro (Angola), et par le responsable chargé de la Coopération internationale et du développement de l'institution italienne, Antonella Baldina, dans le cadre de la visite de trois jours du Président de l'Italie, Sérgio Mattarella.

Le mémorandum vise à promouvoir le renforcement de la coopération économique et commerciale dans des secteurs tels que le tourisme, l'agroalimentaire, la pêche et l'énergie, dans ce dernier l'accent est mis sur le développement des sources d'énergie renouvelables.

Dans ce contexte, on prévoit l'exécution de projets intégrés de production agricole durable, de transformation industrielle et de distribution de denrées alimentaires, dans le but d'accroître l'autosuffisance agroalimentaire et de réduire les importations.

S'adressant à la presse après la signature, le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Enzo Moavero, a déclaré que le mémorandum permettrait de suivre l'évolution de l'Angola et la réalisation des accords existants.

Par ailleurs, le ministre italien a dit qu'il était également dans l'intérêt de son gouvernement de renforcer la coopération avec l'Angola dans le domaine de la culture, qui selon lui est un domaine à explorer.

Les ministres angolais des Relations extérieures, Manuel Augusto, et des Finances, Archer Mangueira, ainsi que le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Enzo Moavero, ont assisté à la signature du document.