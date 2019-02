Cote d'Ivoire: Filière anacarde - Les comités de veille reçoivent leur feuille de route

Il y a 5 ans, des comités de veille du suivi de la commercialisation de l'anacarde présidés par les préfets de départements des zones productrices de cette spéculation ont été mises sur place.

Chaque année, à la veille donc de l'ouverture de la campagne sont organisés des ateliers de lancement dans les différentes régions productrices de l'anacarde.

L'atelier qui a eu lieu à Bouaké a réuni dans un grand réceptif hôtelier de la place, les préfets de départements des régions de Gbêkê (Bouaké, Sakassou, Béoumi et Botro), de l'Iffou (M'Bahiakro et Prikro) et du Bélier (Tiébissou et Didiévi) qui les président, ainsi que plusieurs autres acteurs qui en sont membres.

Justifiant la tenue de cet atelier, Philippe N'Dri, conseiller spécial du président du conseil du coton et de l'anacarde (Caa) dira qu'il s'est agi de passer en revue le fonctionnement de ces comités de veille afin de ressortir les insuffisances et proposer des mesures de correction et d'amélioration du dispositif de suivi de la commercialisation intérieure de l'anacarde.

« Ces ateliers ont aussi permis de partager avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes locales, les dispositions pratiques de la campagne de commercialisation de 2019 », a-t-il souligné.

Le conseiller du président du Caa, a tenu à relever que la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de l'anacarde avec 800000 tonnes.

Poursuivant, il a indiqué que l'enjeu aujourd'hui, c'est la qualité et la transformation de l'anacarde à l'image de la vision du Président Alassane Ouattara.

Qui a-t-il rappelé prône la transformation structurelle de l'économie de la Côte d'Ivoire. A terme, il s'agit d'avoir une meilleure rémunération pour nos producteurs.

Relativement à la fuite des produits vers certains pays limitrophes qui est devenu un véritable fléau pour l'économie ivoirienne, Philippe N'Dri a donné l'assurance que les dispositions sont prises au plus haut sommet de l'Etat pour l'endiguer ou pour la réduire de façon drastique.

Le conseiller spécial du Caa dit attendre de ces comités de veille avec tous les instruments nécessaires qu'ils ont reçus d'être motivés et de se remobiliser pour être en ordre de bataille.

En tout cas, au terme de l'atelier, Blaise Ba, préfet du département de M'Bahiakro, au nom de tous les participants, a félicité le Caa pour les avoir associés à cette « bataille » qui permettra à la Côte d'ivoire d'être toujours le premier producteur mondial de l'anacarde.

Il a demandé au Caa de leur faire confiance. « Nous saurons traduire en acte tous les instruments qui ont été mis en notre disposition », a-t-il pris l'engagement.