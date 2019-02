Cote d'Ivoire: Ministère de la Communication et des Médias - Partage d'expériences entre le FSDP et les structures sous tutelle

Le Ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du Gouvernement M. Sidi Tiémoko Touré accorde une grande importance à la synergie entre les différentes structures sous tutelle de son département.

Le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP) a reçu le 06 février 2019, à son siège à Cocody Riviera-Attoban, les Directeurs généraux et centraux du Ministère de la Communication et des Médias.

Le Président du Conseil de Gestion du FSDP, M. Dembélé Yacouba et le Directeur Exécutif du FSDP, Mme N'Guessan Bernise et le personnel du FSDP étaient mobilisés à cet effet.

A cette occasion, le Ministre Sidi Tiémoko Touré, s'est fait représenter par son Directeur de Cabinet, M. Adou Martial.

On notait également la présence du Directeur de Cabinet adjoint M. Miézan Ezo, du Chef de Cabinet Mme Kambou, de l'Inspecteur général M. Anoma Kanié, et de plusieurs membres du Cabinet du Ministre.

Le représentant du Ministre a rappelé que ces visites de partage d'expériences, sont des cadres d'échanges et d'apprentissage des responsables de ces structures, pour l'atteinte de l'objectif globale qu'est le développement du secteur des médias.

Les différents responsables des structures ont pu s'imprégner des interventions du FSDP au profit du secteur des médias de 2009 à 2018 à travers une exposition photos.

Ensuite, Mme N'Guessan Bernise, a, au cours d'une séance de travail, expliqué la procédure détaillée par laquelle, les entreprises et organisations professionnelles du secteur des médias accèdent au FSDP. A la fin de cette présentation, il y a eu des échanges constructifs entre les participants.

Au terme des échanges, M. Adou Martial, Directeur de Cabinet du Ministre a salué la mobilisation autour de cette activité, et s'est dit satisfait de ce cadre d'échanges. Il a souligné que le FSDP est un instrument indispensable pour le développement du secteur des médias en Côte d'Ivoire.

Rappelons que le FSDP a pour mission, de financer au profit des entreprises de presse, de communication audiovisuelle privées et des organisations professionnelles des médias : la formation ; les études et conseils ; la diffusion ; le développement de la presse et du multimédia ; les projets d'intérêt collectif.

Il a aussi pour mission de garantir les emprunts des entreprises de presse et de communication audiovisuelle ainsi que des organisations professionnelles auprès des établissements bancaires et d'accorder des subventions.