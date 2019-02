Afrique: Appel à contributions pour la plus grande conférence en Afrique dans le domaine de l'Edtech

Les organisateurs de eLearning Africa, la plus grande conférence et exposition du continent sur l'apprentissage, la formation et la technologie, publient un appel à contributions pour inviter tous les exposants à venir participer à l'évènement qui se tiendra cette année au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire en Côte d'Ivoire, du 23 au 25 octobre 2019.

La conférence portera sur le thème suivant : «Les clefs du futur : capacité d'apprendre et employabilité».

À ce titre, les organisateurs recherchent activement des personnes foisonnant d'idées percutantes et novatrices, capables de repenser intégralement la valorisation des multiples talents d'Afrique afin de les transformer en compétences, puis d'accompagner les compétences pour les mener au succès.

La conférence eLearning Africa 2019 se concentrera sur les solutions à fournir pour permettre aux Africains de s'adapter aux changements rapides qui s'opèreront dans le futur. Elle évoquera les compétences essentielles dont il faudra disposer pour s'y préparer.

La question centrale qui sera soulevée auprès des participants lors de la conférence, consiste à s'interroger sur la façon dont les Africains peuvent sans plus tarder s'emparer du savoir et bénéficier d'une croissance rapide.

«La capacité d'apprendre et l'employabilité représentent un enjeu crucial à la fois pour les recruteurs et les jeunes gens qui se retrouvent sur le marché de l'emploi», déclare Rebecca Stromeyer, fondatrice de eLearning Africa dont la société accueillera la conférence en partenariat avec le gouvernement de Côte d'Ivoire.

«La capacité d'apprendre et d'acquérir continuellement de nouvelles aptitudes sont aussi importantes pour l'avenir que la simple compétence dans un travail donné.

La nature même des emplois va radicalement changer et je pressens que les africains vont prendre un avantage considérable car ils sont flexibles et ouverts aux idées nouvelles.

Une immense opportunité se présente à eux pour devancer leurs concurrents. Ils peuvent saisir la chance non seulement d'introduire les changements nécessaires mais aussi de les accueillir avec flexibilité».

Madame Stromeyer considère que l'enjeu majeur de la conférence eLearning Africa 2019 consiste à définir « les atouts majeurs qui ouvriront les portes de l'économie globale aux Africains et comment se les approprier ».

La conférence abordera les sujets suivants : l'utilisation du numérique pour améliorer l'accessibilité, le rôle du numérique dans le renforcement des compétences des enseignants et des formateur, le développement des compétences pour favoriser la compétitivité dans le secteur privé, etc.

La conférence rassemble des politiques de haut niveau, des décideurs et des professionnels de l'éducation, de l'entreprise et du gouvernement. En 13 ans, eLearning Africa a accueilli 17 278 participants provenant d'une centaine de pays, dont plus de 85 % du continent africain.

Plus de 3 300 orateurs se sont exprimés sur pratiquement tous les aspects des technologies appliquées à l'apprentissage et au développement des compétences.

Plate-forme panafricaine, la conférence eLearning Africa est un événement à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent nouer des liens et des partenariats internationaux et interindustriels et approfondir leurs connaissances, expertises et capacités d'action.

Cette année sera la 14ème édition de l'évènement qui attend plus de 1200 participants originaires de plus de 50 pays.

«En exposant les tous derniers produits, idées et solutions issus du monde entier, la conférence et l'exposition associée offrent des possibilités remarquables d'échange et de contact ainsi qu'un endroit unique d'observation du marché des technologies de l'éducation en Afrique», estiment les organisateurs.