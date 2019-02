Congo-Kinshasa: Maniema Union - Le coach Birindwa Cirongozi suspendu pour une durée de six mois

Alors qu'il sort d'une autre suspension, il y a à peine deux semaines, l'entraîneur principal de l'AS Maniema Union, Birindwa Cirongozi, vient d'être de nouveau sanctionné, cette fois-ci, pour une durée de six mois. La commission de gestion de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) lui reproche un comportement qui n'est pas de nature à favoriser le rayonnement du championnat congolais, a-t-on indiqué dans sa lettre de notification dont une copie est parvenue mardi à La Prospérité.

Pour la Linafoot, Birindwa Cirongozi a refusé catégoriquement de participer à la traditionnelle conférence de presse d'après match qui a opposé DC Motema Pembe à son équipe, l'AS Maniema Union, jeudi 31 janvier, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. Il a été frappé conformément aux dispositions des articles 36, 71, pt c, et CDF et 57 du Règlement de la compétition. Birindwa Cirongozi, est sommé aussi de payer une amande de 200 dollars américains.

Pour rappel, il y a deux semaines passées, Birindwa Cirongozi sortait d'une autre suspension pour comportement et propos désobligeant à l'endroit des officiels, et ce, malgré l'insistance des membres de la commission de presse.

Les arbitres Etienne Sadisa et Mutosi Taylor suspendus

La Linafoot a, par la même occasion, suspendu également les arbitres Etienne Sadisa et Mutosi Taylor du match CD Motema Pembe- CS Don Bosco, respectivement arbitre central et assistant 1, comptant pour la 17ème journée du 24ème championnat national pour une durée de 36 mois. Il leur est rempoché une faute technique intentionnellement grave. Pour rappel, ce match opposant les Imaniens et les Salésiens s'était soldé par un nul (1-1), mais Don Bosco avait marqué un deuxième but non validé qui aurait influencé sur le résultat final du match.

Sanction en perspective pour des clubs sans pépinière

Tout club de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), de l'Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) et de première division des Ententes urbaines de football n'alignant pas une équipe d'âge est passible d'une amende conventionnelle de 500$, prévient la Fédération congolaise de football association (FECOFA).

A Lubumbashi, seul le FC St Eloi Lupopo a mis en œuvre cette mesure et aligne quatre catégories au championnat de football d'âges avec les pré-minimes, les minimes, les cadets et les juniors. Les autres clubs par contre, le TP Mazembe, la JSC Bazano et le FC Lubumbashi sport n'ont pas encore mis en pratique cette disposition.

La non-application de cette mesure rend pour le moment l'Entente urbaine de football des Jeunes de Lubumbashi incapable de poursuivre son championnat, a indiqué le secrétaire exécutif de cette entité sportive, Didier Lopito.

En effet, l'encadrement de ces jeunes au football d'âge va permettre aux clubs d'avoir la pépinière des meilleurs joueurs et de préparer la relève.