Congo-Kinshasa: [Vision de Félix Tshisekedi] Kinshasa - Batumona au front !

L'UDPS a sorti une jolie carte de sa manche pour gouverner la ville-province de Kinshasa. Il s'agit de Laurent Batumona, un homme pétri d'expériences. Il est un ancien Vice-ministre aux Travaux publics, Vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Directeur général de la Direction Générale des Contributions, actuelle DGI, Fondateur d'un Parti politique et des plateformes politiques, créateur des associations culturelles, Entrepreneur dans le domaine de construction des infrastructures bien connu et reconnu de la vie sociale.

Il se porte aujourd'hui candidat gouverneur de la Ville-province de Kinshasa. C'est avec raison. Car, il entend fournir plus de services sociaux, de protection sociale, d'éducation et de santé. "Or, ce à quoi nous avons assisté depuis une dizaine d'années, c'est une usure des réalisations de l'indépendance", soutient-il.

"Le père de la fiscalité". C'est ainsi qu'on le présente couramment. Laurent Batumona est cela, bien d'autres choses également. Né à Kinshasa dans une famille chrétienne, il a été Vice-ministre des Travaux publics, Vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Directeur général de la Direction générale des Contributions (DGC), membre du Conseil des sages du Rassemblement, Leader d'un Parti politique, Mouvement de Solidarité pour le Changement, MSC en sigle, Directeur de campagne adjoint de Félix Tshisekedi aux élections du 30 décembre 2018 jusqu'à son élection de Président de la République. On lui doit de nombreux réformes fiscales et une foultitude des initiatives créatrices d'emploi sur le plan national.

Pour ceux qui ne le sauraient pas ou ne s'en seraient pas doutés, il est aussi fondateur de groupes socioculturels dont il a souvent parlé avec fierté. Mais, c'est à l'entreprenariat que cet homme d'une courtoisie hors pair et d'un raffinement rare qu'il a consacré la plus grande partie de son temps au travail. Sa vie politique l'ayant conduit à des postes de responsabilité, c'est dans ce cadre qu'il a créé en 2004 son Parti politique, qui est devenu très vite l'un des principaux alliés dans l'agora politique congolaise.

Et c'est encore au développement de la ville de Kinshasa qu'il pense aujourd'hui en se portant candidat Gouverneur de la ville de Kinshasa. Les questions du développement sont en effet au cœur de son projet qu'il a en tête pour donner un nouveau souffle à la ville de Kinshasa. Depuis 6 ans, Laurent Batumona est aux côtés de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, faisant en sorte qu'aucun des nombreuses autres plateformes auxquelles il a apporté sa contribution ne soient affectées par sa candidature. C'est un homme libre de ses mouvements et de ses propos que La Prospérité a rencontré.

En effet, Laurent Batumona est candidat Gouverneur de la ville de Kinshasa sous la bannière de l'Udps, Union pour la démocratie et le Progrès social. Pourquoi se porte-t-il candidat ? Selon lui, il y a plusieurs manières de briguer ce poste. La manière classique, souterraine, est de faire travailler ses amis, ses accointances, ses réseaux. Cette façon de faire est légitime. Elle est de loin la plus courante. Une autre façon est de se proposer en public, en avançant des idées. "Mes idées sont liées à l'évolution de la politique nationale et au développement. Le moment est venu, lui semble-t-il, pour que ces idées soient partagées, discutées nuancées, contredites. Une bataille d'idées est importante, au-delà de la bataille autour du poste, lui-même.

La candidature de Laurent Batumona a déjà le soutien de son regroupement politique. Elle tire son originalité d'une idée simple : "Nous sommes à un tournant historique où la culture démocratique irrigue aujourd'hui plus que jamais la politique". Le Gouvernorat de Kinshasa mérite bien plus une grande place au sein de la RDC, explique Laurent Batumona. La ville de Kinshasa est porteuse d'énormes ambitions. "Pendant la dernière décennie, a-t-elle satisfait tous ses espoirs que les kinois ont placé en elle ? Je pense que non", répond Batumona à cette question. "Le moment est venu de ramener la Ville-Province de Kinshasa au cœur du développement, de l'assainissement. Car, elle revêt plusieurs dimensions dont un changement d'attitude de grandes villes".

Soutenir le programme de la campagne électorale

Il tient à soutenir le programme de la campagne électorale proposé par Félix Tshisekedi, actuellement Président de la République. Il entend aborder la gestion de la ville sous plusieurs angles. La lutte contre l'analphabétisme, cultiver l'excellence afin de lutter contre les inégalités, lutter contre le coût de l'éducation, promouvoir l'insertion professionnelle des diplômés et la lutte contre la fraude fiscale.