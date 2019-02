Congo-Kinshasa: Les vendeurs des Journaux du Congo ovationnent Marcel Ngoyi !

Ce jeudi 7 février 2019, votre quotidien, La Prospérité, totalise, jour pour jour, 19 ans d'existence depuis sa création en 2001. Cet événement combien honorifique coïncide avec le tirage du cinq millième numéro du journal qui aura, lieu, le mardi prochain.

En marge de ce double événement, quelques membres de l'association des vendeurs des journaux du Congo, AVJCO en sigle, n'ont pas manqué de témoigner au sujet des efforts consentis par l'Editeur -Directeur Général, Marcel Ngoy Ngoyi Kyengi, pour maintenir plus haut ce journal à périodicité quotidienne, dans un monde aussi concurrentiel qu'est la presse écrite.

Ici, les vendeurs des journaux du Congo félicitent le numéro Un de La Prospérité et l'encouragent à maintenir le cap quant aux informations non seulement fiables, mais aussi pertinentes et impartiales. « Sans commentaire, Marcel Ngoyi, Notable de la province de Lomami et Editeur du journal La Prospérité, quotidien paraissant à Kinshasa et bien présent dans les provinces de la RD. Congo, mais surtout sur l'ensemble de la planète grâce à ses deux sites internet, mérite bel et bien des encouragements pour avoir créé et maintenu ce journal jusqu'à totaliser 19 ans, ce jeudi 7 février 2019», confie un vendeur des journaux dans un Kiosque à journaux de la capitale. Mardi 12 février 2019, ce quotidien de Mont Fleury comptera son cinq millième numéro, rappelle-t-on. Nozi Mwamba, Chargé de la vente du journal le Phare, quotidien très appréciable, loue, quant à lui, surtout la constance du journal. «J'ai toujours apprécié l'Editeur Marcel. Depuis qu'il avait lancé le premier numéro du journal La Prospérité, il n'y a jamais eu rupture. Son journal est toujours présent dans la rue», a-t-il fait savoir aux fins limiers de votre rédaction.

Par ailleurs, Jean Nzalambila, un autre vendeur des journaux à la crié opérant à Kintambo Magasin, admire singulièrement l'esprit managérial de Marcel Ngoyi. " Je me souviens au début du journal, l'Editeur de La Prospérité venait s'entretenir avec nous qui vendons les journaux dans le but de cerner les besoins de la population quant à ce qui concerne les informations. Pour moi, il n'y a rien de hasard, il faut se battre", soutient-il.

Historique

Pour la petite histoire, Marcel Ngoyi, Editeur du journal La Prospérité a travaillé dans plusieurs organes de presse dont le journal "L'Avenir", "Le Collimateur", "Nsumi", "Nyota ya Afrika", avant de faire cavalier solitaire. La Prospérité a été créée au mois de décembre 2000. Mais, le premier numéro a été lancé le 7 février 2001, précise-t-on. La prospérité, à en croire son géniteur, prône les valeurs démocratiques et de développement. Ainsi, pour dire, le journal La Prospérité est un organe non aligné. C'est un journal, un haut lieu où toutes les forces politiques et sociales du pays, voire du monde, peuvent s'exprimer en toute quiétude. La Prospérité, c'est aussi un grand temple pour la formation des jeunes Journalistes. Plusieurs institutions publiques d'enseignement public peuvent en dire plus. « Ce n'est pas par orgueil, les stagiaires qui sortent de La Prospérité ont toujours eu une longueur d'avance», témoigne-t-on dans plusieurs rédactions de la capitale. Pour sa part, Marcel Ngoyi se réjouit du travail abattu et se projette dans l'avenir. " En 19 ans, nous avons atteint 5 cinq mille numéros, si nous doublons les efforts, nous pouvons encore faire mieux", déclare-t-il.