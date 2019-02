Maroc: "Jacques Brel et le Maroc", nouvel ouvrage du journaliste belge Hervé Meillon

«Jacques Brel et le Maroc» est le nouvel ouvrage du journaliste belge Hervé Meillon qui vient de paraître aux éditions «La Croisée des Chemins» et que l'auteur signera, le week-end prochain, lors de la 25ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL) qui aura lieu du 8 au 17 février à Casablanca.

L'auteur raconte l'histoire de Brel avec le Maroc dans «un récit truffé de souvenirs » avec des témoignages d'intellectuels et d'artistes marocains et étrangers mais aussi de nombreux anonymes qui partagent leur amour pour le chanteur belge. De rebondissements en anecdotes insolites, Hervé Meillon raconte comment Jacques Brel a marqué plusieurs générations de Marocains qui continuent à respecter autant le poète que l'homme.

Pour l'auteur, ce livre est à la fois provocateur, tendre et humoristique. Il souligne « l'authenticité qui lie des êtres de cultures différentes se rassemblant autour de l'amour du plaisir et de l'art». Le livre est un hommage à Brel et à cette génération de Marocains qui l'aiment, confie l'auteur à la MAP. «Peu de gens savent les liens qui unissent Brel au Maroc, alors qu'il y venait souvent à titre professionnel et privé. Le chanteur aimait profondément ce pays qui l'a inspiré, et ce pays le lui a bien rendu », ajoute le journaliste qui prépare, à l'occasion du 40ème anniversaire du décès de Brel, un documentaire sur le chanteur.

Journaliste-animateur sur la chaîne de radio RTL, Hervé Meillon connaît bien le Maroc puisqu'il y passe beaucoup de temps pendant l'année depuis quatorze ans. Il est également auteur du livre «Les Belges au Maroc» publié en 2013.