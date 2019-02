Madagascar: Cyclones - Aucun danger face à « Gelena » et « Funani », le Nord abondamment « arrosé »

Gelena, plus proche de Madagascar, ne représente pas de danger mais apporte de fortes pluies dans le Nord.

Après une phase d'intensification et ayant rempli les conditions permettant de les baptiser, les 8è et 9è systèmes de la saison cyclonique 2018-2019, tous deux localisés à l'Est de Madagascar, ont été baptisés Gelena et Funani, respectivement par les services météorologiques de Madagascar, hier matin, et de Maurice, mardi soir.

Hier à 9h, la tempête GELENA se trouvait à 450km à l'Est d'Antsiranana et s'accompagne de vents moyens de 75 km/h avec des rafales de 105km/h. Elle se déplace vers le Nord- Nord-Ouest à 4km/h. Au regard des conditions environnementales prévues d'être favorables autour de Gelena, ce système pourrait encore s'intensifier et pourrait atteindre dans quelques jours le stade de cyclone tropical intense. C'est du moins ce qu'envisagent les prévisionnistes.

Par ailleurs, la forte tempête tropicale FUNANI est localisée à 1520km au large de St Marie. Elle génère un vent moyen estimé à 90km/h avec des rafales atteignant jusqu'à 130km/h. Le système se déplace lentement vers le Sud à une vitesse de 5km/h. En observant sa trajectoire, il est attendu sur l'île Rodrigue dans deux jours, soit samedi.

Alerte verte. Ces deux tempêtes qui semblent s'être donné rendez-vous, laissent Madagascar hors des dangers potentiels pour l'instant. Toutefois, des pluies abondantes pourraient persister dans la partie Nord de la Grande île dans les prochains jours, faisant que les régions DIANA, SAVA etAnalanjirofo sont toujours en alerte verte, signifiant qu'il y a menace. Il en est de même pour le district de Toamasina.

Gelena et Funani sont les huitième et neuvième systèmes de la saison cyclonique 2018-2019. C'est la fois, depuis les quatre dernières saisons, que le nombre de systèmes baptisés dépasse le cap du huit.