Afrique: CAN U20 - Déclarations d'après-match Burkina Faso vs Mali

Séraphin Dargani, entraîneur du Burkina Faso

« Nous avons fait de notre mieux mais, ça n'a pas marché.»

"C'était très difficile pour nous dans ce match mais nous avons fait de notre mieux et cela n'a pas marché pour nous. C'est décevant de perdre mais c'est une expérience dont nous allons apprendre. Moubarack Compaoré n'a pas commencé les deux premiers matches car c'est un joueur plus jeune et les joueurs qui ont joué à sa place se sont bien comportés, mais je suis vraiment déçu de ne pouvoir gagner.»

Mamoutou Kané, entraîneur du Mali

« Le plus important était de gagner, la manière et le style ne comptent pas.»

"Quand on gagne, ça va et quand on ne commence pas à remettre en question notre tactique et nos choix. Mais je partage le même sentiment que l'entraîneur du Burkina Faso parce que ce n'est pas facile. Le plus important était de gagner, nous avons donc réussi car, dans ce jeu, il ne s'agissait que de gagner. La manière et le style ne comptent pas. Nous allons maintenant nous mettre déjà dans le prochain match pour essayer de gagner et voir comment se présente la suite.»