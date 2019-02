Mali: CAN U20 / Mamoutou Kané - « Le plus important était de gagner »

Défait par le Sénégal lors de la première journée de la CAN U20 Niger 2019, le Mali s'est relancé ce mercredi en battant le Burkina Faso (1-0) à l'occasion de la deuxième journée de cette CAN. Avec ce succès, les Aiglons se relancent totalement.

« Quand on gagne, ça va et quand on ne commence pas à remettre en question notre tactique et nos choix. Mais je partage le même sentiment que l'entraîneur du Burkina Faso parce que ce n'est pas facile. Le plus important était de gagner, nous avons donc réussi car, dans ce jeu, il ne s'agissait que de gagner. La manière et le style ne comptent pas. Nous allons maintenant nous mettre déjà dans le prochain match pour essayer de gagner et voir comment se présente la suite, » a confié Mamoutou Kané, entraîneur du Mali, sur le site de la CAF.

Du coup, le Mali jouera sa qualification face au Ghana samedi lors de la dernière journée.