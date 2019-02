Tunisie: Le taux d'inflation se replie à 7,1%

Cette dégringolade est imputée en partie à la dissipation de l'effet des augmentations enregistrées en janvier 2018, relatives à l'entrée en vigueur des mesures de la loi de finances 2018.

En effet, en janvier 2019, les prix de l'alimentation ont augmenté de 7,1 % sur un an (6,0% en décembre 2018). Cette hausse s'explique par l'augmentation des prix des viandes de 13,3%, des fromages et œufs de 11,8%, des légumes de 6,3% et du poisson de 4,6%.

Hors produits frais, les prix de l'alimentation sont en hausse sur un an de 5,5%, parallèlement aux prix du groupe transport qui ont augmenté de 10,2% en raison de la hausse des prix des véhicules de 11,4%, des coûts d'utilisation des véhicules (pièces de rechange et carburants) de 10,0% et des services de transport de 8,8%.

Le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s'établit à 7,1% contre 7,9% en décembre 2018. Les prix des produits libres (non administrés) augmentent de 8,3% contre 5,1% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 6,8%.