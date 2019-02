Tunisie: Les petits détails de la microfinance

Des interventions-débats seront données par les représentants de l'ACM et des établissements de microfinance en présence du DG de l'ACM qui a été invité par l'Utica pour participer à ce séminaire.

Besoins immédiats

Contacté, M. Fehri Chebl, administrateur conseiller auprès de l'Utica de Sousse et coordinateur de ce séminaire, nous a indiqué que l'objectif principal de cette manifestation économique est de sensibiliser les jeunes promoteurs désirant monter de petites et moyennes entreprises (PME). Des solutions pouvant être apportées par les établissements de microfinance seront présentées pour financer les projets dans les secteurs de l'industrie et des petits métiers afin de faire face aux besoins immédiats. Ces jeunes promoteurs peuvent bénéficier actuellement d'une microfinance pouvant aller jusqu'à 40.000 D avec des conditions souples en matière de garantie.

Les jeunes nouveaux promoteurs doivent être confiants du soutien de ces établissements pour mener à bien la création de leurs projets dans des domaines compétitifs et innovants de l'industrie et des petits métiers, sachant qu'auparavant, le plafond de cette microfinance accordée par ces établissements ne dépassait pas les 20.000D. Une très grande opportunité à saisir. Plus d'informations seront données par des spécialistes et des experts lors dudit séminaire.