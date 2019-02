Tunisie: L'électro-engagement féministe

Le coup d'envoi donné lundi à la maison de la culture Ibn-Rachiq, sous le signe de l'engagement féministe et féminin avec deux artistes que réunissent l'engagement et la musique électro-acoustique et qui ont insufflé un vent de révolte salutaire pour la naissance de ce festival.

Floy Krouchi ou l'humanisme électro-acoustique

Bassiste, compositrice, interprète et chercheuse, Floy Krouchi a présenté lundi sur la scène de la maison de la culture Ibn-Rachiq, une vraie performance issue de ses recherches. Le spectacle qui s'inspire de la musique traditionnelle indienne est basée sur une basse «augmentée», issue des recherches de l 'artiste et développée par elle. Un son dense qui mêle l'électro au stade méditatif. Une énergie que cette musique a su diffuser à un public parfois surpris mais captivé. Une musique qui se vit par les cinq sens où l'expérience du sensible et audible mène à la méditation et l'introspection.

Floy Krouchi pratique la musique expérimentale depuis 1994. Elle a travaillé sa musique de Chine en Espagne, Allemagne, Italie, Belgique, Royaume-Uni, Pologne, Tchéquie, Etats-Unis, Chine, Sultanat d'Oman, Inde... L'Inde est son pays de prédilection, elle y a étudié les musiques mystiques «ragas» et créé des performances autour de la communauté Hijra de transgenres indiens «Hijrasdiaries». Sa performance à Tunis a marqué un public pourtant non initié par sa sincérité et par une musique électro-mystique provoquant comme «une rencontre du quatrième genre».

Badiâa Bouhrizi, une Passionara tunisienne

Tête haute et pieds nus, cette diva afro-méditerranéenne a retrouvé un public de fans bravant le froid du lundi 4 février pour se réchauffer à la voix douce et solaire de Badiâa. Africaine jusqu'au bout du boubou en wax, Tunisienne jusqu'aux racines de sa voix keffoise, cette icône de l'underground tunisien est une femme habitée de ses causes justes et chacune de ses chansons en porte la trace: du continent noir qu'on dilapide au pays que l'on brade, du peuple affamé aux martyrs trahis, de la Palestine au Yémen, des femmes meurtries aux espoirs assassinés... Badiâa, sous le regard complice et amoureux du Dj Mahdi Guermazi, compagnon à la scène comme dans la vie, récite et chante Fadwa Toukan, Mahmoud Darwich, Ilyès Majri, Ben Trad ou ses propres textes. Troquant sa guitare le temps de son spectacle électro acoustique, contre le lanch pad, et la boîte à rythme de Dj Bouz, Badiâa Bouhrizi n 'a pas moins ému la salle par ses paroles, sa danse et les projections de vidéo et d'images d'art féministes.

Dans un jilbab blanc immaculé, elle a chanté les douleurs de ses sœurs, les fausses puretés, les vraies blessures et le sang des femmes.

Sa voix douce raconte les plaines du Kef comme les maisons détruites de Sanaa au Yémen, et insuffle l'espoir,en chantant ce qui dans les ruines échappe au désastre,ce qui dans la violence échappe à la mort.

Sur scène, Badiâa, frêle et majestueuse, a enchaîné ses titres Orkodh (cours) Salma, Seeh(cri), baignée dans les projections visuelles de jardins somptueux, de couleurs invraisemblables, de corps colorés et vivants.

Plus qu'alternative, la musique de Badiâa semble nécessaire en ce moment, depuis son «Labess», son verbe touche, ses sons emportent, et si son territoire de prédilection est «underground», on aspire à la voir gagner les scènes, les places et les ondes nationales, car son message vrai, beau et juste mérite sa place au soleil.