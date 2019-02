Tunisie: «Il n'y a pas de démocratie sans la présence de la femme dans la vie publique»

Caïd Essebsi a dit être convaincu qu'il n'y a pas de démocratie sans la présence effective de la femme dans la vie publique, ajoutant que les sociétés stables et prospères sont celles où les femmes jouissent pleinement de leurs droits.

«La Tunisie a une longue histoire faite par des femmes d'exception qui ont forgé l'exception tunisienne», s'est-il réjoui avant de poursuivre que le mouvement réformateur qui remonte au 19e siècle a soutenu l'émancipation de la femme dans un pays musulman et arabe.

Le Code du statut personnel (CSP), promulgué en 1956, année de l'indépendance de la Tunisie, a de ce fait constitué «une révolution par le droit».

Ce code est une loi positive appelée à se développer encore davantage et cela ne s'oppose aucunement à la religion, a-t-il insisté, évoquant l'initiative présidentielle relative à l'égalité et aux libertés individuelles.

«Par cette initiative, nous avons voulu mettre le dispositif juridique tunisien en phase avec la nouvelle Loi fondamentale», a-t-il expliqué.

La présidente maltaise a pour sa part mis en avant l'importance d'échanger les expériences et de réfléchir en commun au niveau bilatéral et méditerranéen pour promouvoir les conditions de la femme et défendre sa dignité.

Elle a souligné l'importance de travailler, au niveau des institutions de l'Etat, de la société civile et des organisations régionales, à l'accroissement de la visibilité sociale et politique de la femme.

«La femme en Méditerranée, a-t-elle relevé, continue à souffrir de la précarité et de l'inégalité et à faire face à de nombreux défis, plusieurs décennies après la Déclaration universelle des droits de l'homme».

L'expérience a montré que la promotion des droits de la femme contribue, directement au développement et à la croissance économique, mettant en évidence l'importance du réseautage.

La présidente maltaise a salué l'initiative du président Caïd Essebsi dans le cadre de la Colibe (Commission des libertés individuelle et de l'égalité).

Elle a également mis en évidence les progrès apportés par la Constitution de 2014 et dans les législations tunisiennes en général, faisant de la Tunisie, selon ses dires, le premier pays arabe en matière d'égalité homme-femme.

La présidente maltaise s'est dite convaincue de l'existence d'une forte volonté politique de défendre les droits de la femme en Tunisie.

Etaient présents à cette rencontre, la présidente de la Colibe, Bochra Belhaj Hmida, les juristes Selim Laghmani et Kalthoum Mziou, ainsi que plusieurs universitaires maltais.

Le CSP est appelé à se développer

Par ailleurs, dans une déclaration aux médias en marge de la conférence de haut niveau sur l'égalité des genres, le président de la République s'est dit convaincu que l'avenir des peuples et de la démocratie ne se réalise que par la contribution de la femme.

Il a mis en exergue le rôle du leader Habib Bourguiba dans l'émancipation de la femme, à travers notamment la lutte contre l'illettrisme.

Résultat de cette politique, a-t-il dit, 65% des diplômés universitaires, 60% des médecins et plus de 40% des magistrats sont des femmes. La Tunisie, capitale arabe de l'égalité homme-femme en 2019, mériterait pleinement ce titre si la loi sur les libertés individuelles et l'égalité successorale est votée au parlement.

Les acquis et les réalisations accomplis au profit de la femme tunisienne ne sont pas transposables dans d'autres pays, a-t-il soutenu en substance. Mais, s'ils parviennent à franchir les frontières tunisiennes, c'est aux autres d'adapter cette exception tunisienne à la réalité de leur société.

«La liberté ne peut pas être tue», a insisté le président de la République, tenant à préciser que «la Tunisie ne s'ingère pas dans les affaires des autres pays».

La Tunisie va continuer sur cette voie, a-t-il soutenu, d'autant plus que le Code du statut personnel promulgué en 1956 est appelé, en tant que droit positif, à se développer.

Il a ajouté que la question est aujourd'hui entre les mains du parlement, formant le vœu de voir cette initiative législative sur les libertés individuelles et l'égalité adoptée par les députés pour l'intérêt de la Tunisie et de toutes les sensibilités politiques, y compris celles qui affichent une réticence à cet égard.