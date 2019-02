Tunisie: Pour une revalorisation de la médina

Une conférence de presse a eu lieu lundi à Tozeur pour présenter les grandes lignes et objectifs de cette manifestation qui, selon les organisateurs, vise à valoriser l'architecture de l'ancienne médina de Nefta, notamment ses portails, ainsi que de faire connaître le patrimoine historique de cette ville-oasis du Jérid. Cet évènement s'inscrit dans le cadre du programme national «Tunisie, cité des civilisations». Il se tient avec le soutien de l'Etablissement national pour la promotion des festivals et manifestations culturelles et en partenariat avec la délégation régionale des Affaires culturelles à Tunis.

Boubaker Monfed, initiateur de la manifestation, a souligné l'état lamentable des portails de Nefta, faisant savoir que cet évènement ambitionne d'attirer l'attention des parties régionales et centrales concernées quant à l'urgence d'entamer des travaux d'aménagement et de restauration. La revalorisation de l'architecture de la ville et de ses portails devrait ainsi permettre de bien l'intégrer dans le circuit touristique et culturel, a-t-il estimé.

Le programme prévoit l'organisation d'un carnaval d'animation artistique qui devrait arpenter les grandes artères de la ville avec une tournée autour des portails de l'ancienne ville de Nefta, et ce, avec la participation de troupes soufies des villes de Nefta et Tozeur.

Quatre soirées de musique soufie et de musique populaire, des spectacles d'animation et des contes pour enfants sont également au menu.

Les portails et leurs spécificités architecturales feront l'objet d'une conférence intitulée «L'histoire et le patrimoine de Nefta» en plus d'une exposition d'art.

Khaled El Okbi, président de l'association «Cercle de Nefta pour la culture et la créativité», a tenu à souligner que cette manifestation offrira l'occasion de revaloriser le rôle culturel et social des portails qui constituaient aussi un abri contre la chaleur en été et le froid en hiver. Il a, dans ce sens, souligné la nécessité de préserver et de restaurer ce legs architectural assez particulier tout en formant le vœu de voir l'ancienne médina retrouver son cachet d'antan.