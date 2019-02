Soudan: Le procureur général rencontre le comité d'enquête

Khartoum — Le procureur général Omar Ahmed Mohamed s'est réuni dans son bureau en présence du procureur général adjoint Hisham-Eddine Othman avec le Comité d'enquête créé par le Président de la République et présidé par le ministre de la Justice Dr. Mohammed Ahmed Salim.

La réunion s'est tenue à la demande du Comité et avec l'approbation du procureur général afin de déterminer l'ampleur des pertes en vies humaines et les fonds qui ont accompagné les événements survenus récemment dans certaines villes du pays, la réunion a souligné l'indépendance du ministère public et ses compétences exclusives en vertu de la constitution et de la loi d'enquêter et de prendre toutes procédures d'avant le jugement dans les questions criminelles et que c'est lui qui représente l'Etat et la société à cet égard.

Le Comité a souligné que sa compétence se limitait à connaître les causes des récentes manifestations et l'ampleur des pertes en vies humaines ainsi que les fonds qui en résultaient, et que son rôle intervient après le stade des poursuites pour combler les dommages et la réparation juridique qui pourrait être requis, et que le ministère public est seul compétent pour enquêter sur eux et prendre les mesures et décisions , le Comité a confirmé sa non-ingérence dans toute enquête menée par le ministère public dans ces événements ou dans d'autres.

Le Comité s'est également félicité du fait que le bureau du procureur général ait enquêté sur toutes les affaires liées aux décès survenus immédiatement et les ordres donnés par le bureau du procureur général, qui trouvaient toute approbation.