Angola: Freedom House reconnaît des actions du Président de la République

Luanda — Les mesures prises par le Président de la République, João Lourenço, contre la corruption et l'impunité, ont mérité la reconnaissance de l'organisation américaine Freedom House, dans une étude sur la liberté dans le monde réalisée cette année et présentée mardi à Washington, États-Unis.

Dans cette étude, Freedom House maintient l'Angola dans la catégorie des pays "non libres", mais avec des améliorations dans les conditions des droits politiques et des libertés civiles.

L'organisation considère qu'il y a eu des améliorations "surprenantes" en matière de liberté en Angola, en Éthiopie, en Équateur et en Arménie.

Selon Freedom House, ces pays démontrent que la démocratie permet de responsabiliser les dirigeants, créant ainsi les conditions d'une vie meilleure.

Sur une échelle de 1 (moins libre) et de 100 (plus libre), l'Angola a obtenu 31 points, avec un meilleur taux de liberté (5/7) et de droits civils (5,5 / 7) et une dégradation des droits politiques (6/7).

Les trois critères analysés sont évalués sur une échelle de 01 (plus libre) à 07 (moins libre).

L'organisation estime que malgré l'environnement morose de la liberté dans le monde, des évolutions positives survenues dans de nombreux pays au cours de l'année écoulée montrent que la promesse universelle de renforcer la démocratie reste forte.

Selon Freedom House, 2018 a été la 13ème année consécutive de déclin de la liberté globale. L'inversion, selon l'organisation, a couvert des pays de toutes les régions, un long déploiement historique commun de démocraties comme les États-Unis.

Freedom House est une organisation à but non lucratif et non partisane qui soutient le changement démocratique, surveille la liberté et défend la démocratie et les droits de l'homme.

L'organisation évalue les droits dans le monde réel et les libertés individuelles. Le rapport présenté de cette année a évalué l'état de liberté dans 195 pays et 14 territoires autonomes au cours de l'année civile 2018.