Angola: L'INE lance un recensement de l'agro-élevage

Luena — L'Institut national de la statistique (INE) a procédé mercredi, à Luena, au lancement du Recensement de l'agro-pastoral et de la pêche (RAPP), dont la collection principale aura lieu dans les provinces de Moxico, Uige, Kwanza Sul et Benguela, de février à décembre.

Le choix de ces provinces pour la phase pilote de l'opération statistique de collecte, traitement et diffusion des données sur la structure de l'agriculture, l'élevage et de la pêche dans le pays, a tenu compte des zones agro-écologiques et des pratiques agricoles spécifiques, la garantie de la logistique et la densité du troupeau.

Avec cet enregistrement, le Gouvernement angolais a l'intention de répondre aux statistiques structurelles ou de base des secteurs de l'agriculture et de la pêche qui permettent la réalisation d'étude ou recherches de l'échantillon qui contribuent à la production d'un système intégré de statistiques agro-pastorales et de pêche.

Le RAPP met l'accent sur les caractéristiques sociodémographiques (identifiés au sein du ménage) des petites, moyennes et grandes exploitations (agriculture, élevage, agro-agriculture ou de pêche), l'accès aux intrants et services agricoles, l'utilisation des ressources humaines, l'utilisation des machines, régime foncier et utilisation des terres, l'irrigation, les cultures annuelles et permanentes, le bétail et l'accès aux services vétérinaires.

Ce recensement a été approuvé par le décret présidentiel n ° 189/18 du 7 août, établissant les normes à obéir pour sa réalisation, et le décret n ° 194/18 du 20 Août, qui approuve le règlement du respectif bureau central.

Il implique l'Institut national de statistique (INE), le ministère de l'Agriculture et des Forêts, le ministère de la Pêche et de la Mer et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Au cours de la cérémonie, le directeur général de l'INE, Camilo Ceita, a dit que les conditions logistiques et techniques étaient créées pour la semaine prochaine pour commencer la formation des formateurs et des agents recenseurs sur la matière et le démarrage ultérieur de l'activité de recensement.