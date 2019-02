Angola: Une ministre défend la rapidité dans la régulation urbaine de Mbanza Kongo

Mbanza Kongo — La rapidité et la conjugaison d'efforts dans l'élaboration d'une réglementation pour le centre historique de Mbanza Kongo (patrimoine mondial), dans la province de Zaíre ont été défendues jeudi, par la ministre de la Planification territoriale et de l'Habitat, Ana Paula Carvalho.

La gouvernante a tenu ces propos lors de la réunion que sa délégation a eue avec des membres du Comité de gestion participative du centre historique local dirigée par le gouverneur de la province, Pedro Makita Armando Júlia, qui est également le coordinateur de cet organe.

Elle a expliqué à l'occasion que le délai initialement prévu pour la préparation de ce document était de six mois, ce qui suppose que ce délai peut être parfaitement réduit à cinq mois. Ana Paula de Carvalho a rappelé que la réglementation urbaine susmentionnée, qui définira les zones dans lesquelles différentes infrastructures doivent être mises en œuvre dans divers domaines, tels que le commerce, le logement et autres équipements sociaux, est l'une des exigences de l'UNESCO pour l'enregistrement de Mbanza Kongo dans la liste du patrimoine mondial. La ministre a souligné le manque de fonds pour atteindre cet objectif, dont la ligne budgétaire à cette fin a été supprimée avec une réduction de 30% des budgets sectoriels.

Cependant, elle a dit qu'il y avait des ressources humaines capables de mener à bien cette tâche et a appelé à un effort conjoint de son ministère, du gouvernorat provincial de Zaíre et de l'administration municipale de Mbanza Kongo pour mener à bien cette mission. À cet effet, la gouvernante a promis d'envoyer dans les prochains jours une équipe technique de l'Institut de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (INOTU) et de l'Institut géographique et cadastral de l'Angola (IGCA), qui travaillerait avec les techniciens locaux pour exécuter ces travaux dans les délais requis.

Elle a expliqué que la réglementation urbaine était l'une des pièces d'un plan d'urbanisme, en tant qu'instrument fondamental de la planification du territoire, qui comprend les éléments écrits et dessinés.

Le gouverneur de la province de Zaíre, Pedro Makita Armando Júlia, a déclaré que la présence de la ministre dans la région contribuerait à résoudre l'un des problèmes liés au respect des exigences de l'UNESCO concernant l'inscription de Mbanza Kongo sur la liste du patrimoine mondial.

La ministre Ana Paula de Carvalho, accompagnée de techniciens de son secteur, effectue une visite de travail de 48 heures dans la province.

Le centre historique de Mbanza Kongo, capitale de l'ancien royaume de Kongo, a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO le 8 juillet 2017 lors d'une conférence sur le patrimoine mondial, dans la ville de Cracovie, en Pologne.

Cette mission, dit-on, doit être achevée d'ici à 2020.