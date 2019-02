Sénégal: Jeu d'alliances - Decroix vote Idy et «boycotte» Wade

Après Mamadou Lamine Diallo de Tekki et Abdoul Mbaye de l'ACT, c'est au tour du secrétaire général du parti And-Jef/Pads de soutenir la candidature du président de Rewmi, Idrissa Seck pour la présidentielle du 24 février prochain.

Et c'est parce qu'Idrissa Seck est «capable de faire avancer le pays», a déclaré Mamadou Diop Decroix hier, mercredi 6 février au cours d'une conférence de presse. Il ne répondra pas donc au boycott de l'élection appelé par l'ancien Président Abdoulaye Wade.

Le secrétaire général du parti And-Jef/ Pads ne s'oppose pas à la tenue d'une élection présidentielle le 24 février prochain comme le souhaite le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds), Me Abdoulaye Wade.

Pour cause, Mamadou Diop Decroix a décidé de soutenir le candidat de Rewmi, Idrissa Seck. Il l'a fait savoir hier, mercredi 6 février lors d'une conférence de presse.

Il vient ainsi grossir les rangs de la coalition «Idy2019». Ce, après le ralliement de Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye, Moustapha Guirassy, Thierno Bocoum, entre autres candidats recalés.

« Sur la base des discussions ouvertes que nous avons eues avec l'intéressé qui est venu très tôt nous rendre visite à cet effet, notre parti a décidé de soutenir la candidature d'Idrissa Seck pour contribuer à lui assurer la victoire à la présidentielle si le scrutin se déroule de façon transparente et sincère», a déclaré Mamadou Diop Decroix.

Poursuivant son propos, le coordonnateur du Front national de résistance (Fnr) ajoute : «Aux regards que Macky Sall a imposé au peuple sénégalais en écartant 22 candidats d'envergure notamment Karim Wade et Khalifa Sall respectivement en exil et en prison, Idrissa Seck dont le parcours étatique et professionnel est tout à fait appréciable, a eu l'avantage de découvrir les grandeurs et les limites du pouvoir et au travers de ces différentes expériences professionnelles de découvrir aussi ses propres forces et ses faiblesses tout comme il a pu aussi découvrir les forces et les faiblesses de ses compatriotes».

Aussi, dira le secrétaire général d'And-Jef/ Pads, «l'on observe d'ailleurs que nombre de leaders politiques de premiers plans sont à ses côtés, y connaissent et partagent avec lui de fortes convergences sur des réformes majeures arrivées à maturité en particulier pour conduire ces réformes-là dans le domaine des institutions et de leur rééquilibrage».

Mamadou Diop Decroix a également profité de l'occasion pour dénoncer la gouvernance de Macky Sall.

«Depuis la loi controversée portant sur la refonte du fichier électoral jusqu'au parrainage en passant par toutes violations de la loi électorale comme le refus de permettre aux partis politiques d'exercer leurs droits de regard et de contrôle sur le fichier électoral et le refus de confier les élections à une personnalité indépendante, le spectre de la confiscation de la volonté populaire n'a paru ci présent, c'est pour cette raison que nous nous sommes toujours inscrits dans la logique et la dynamique de lutte contre tous les forfaits du pouvoir sur la voie qui mène aux élections », a-t-il dit. Il invite ainsi ses militants et sympathisants à s'engager pour la victoire d'Idrissa Seck au soir du 24 février 2019.

Non sans estimer que « l'opposition doit marcher sur ses deux jambes pour déjouer les pièges et les dangers de la division».