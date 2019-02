Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Aret guet telefonn gramatin tanto !»

Personne n'a lu le poème «If» de Ruyard Kipling ? Qu'à cela ne tienne, Navin Ramgoolam en a déclamé quelques vers en ce jeudi 7 février à sa sortie de cour. Il y était dans le cadre du procès dans l'affaire Roches-Noires.

«If you meet with triumph and disaster

And treat those two imposters just the same...

.... you'll be a Man, my son... »

Le leader du PTr a même conseillé aux journalistes présents sur place d'aller découvrir cette prose au lieu de perdre leur temps et «guet telefonn gramatin tanto». Sollicité pour une réaction sur les quatre années écoulées depuis sa première arrestation, l'ancien Premier ministre a déclaré que «le passé, c'est le passé».

En ce qui concerne le procès, il a été ajourné. La raison évoquée : Faraz Bundhoo, représentant de de l'Independant Broadcasting Authority devra vérifier si l'interview accordée par Navin Ramgoolam à Radio Plus en 2012 est audible ou pas. Le panel d'avocats de Navin Ramgoolam, composé de Me Gavin Glover SC, assisté de Mes Robin Ramburn SC, Shaukat Oozeer, Hisham Oozeer et Asif Moollan, a indiqué qu'il n'a pas d'objection à ce que l'entretien en question soit produit en cour.