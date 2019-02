Maroc: Hervé Renard répond aux rumeurs sur son départ aux Emirats

Annoncé sur le départ, le sélectionneur du Maroc Hervé Renard a tenu à apporter un démenti.

Depuis quelques jours, des informations relayées par les médias rapportent un accord entre la Fédération des Emirats Arabes Unis et le coach des Lions de l'Atlas, afin que ce dernier rejoigne la sélection du Golfe après la CAN 2019. L'animateur émirati Ali Humaid Juma a jeté un pavé dans la mare au sujet du sélectionneur des Lions de l'Atlas. Dans un tweet publié dimanche 3 février, il a indiqué que le technicien français devrait bientôt prendre les rênes de la sélection émiratie en remplacement de l'Italien Alberto Zaccheroni.

Sous contrat avec la Fédération royale marocaine de football jusqu'en 2022, l'intéressé a tenu à apporter un démenti. « J'ai deux matches à préparer au mois de mars, le 23 face au Malawi et le 26 contre l'Argentine et ensuite il sera temps de se focaliser sur la préparation de la Coupe d'Afrique en Egypte », a déclaré Hervé Renard au site Le360.

Soupçonnant une « personne proche des médias qui essaie de me déstabiliser depuis mon arrivée avec des fausses informations me concernant », le double vainqueur de la CAN dit pour conclure rester « concentré sur [ses] objectifs » et se veut rassurant quant à l'état d'esprit des Lions de l'Atlas à moins de cinq mois du début de l'édition 2019 en terre égyptienne : « C'est une échéance importante pour le groupe et le staff. Nous avons à cœur de conclure un cycle jusqu'ici exceptionnel, et de rendre fier le peuple marocain. »