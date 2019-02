Cote d'Ivoire: Bordeaux - L'entraîneur réagit à la mise à pied de Yann Karamoh

Nous évoquions ce jeudi la mise à pied de Yann Karamoh par les dirigeants des Girondins de Bordeaux. Auteur de 15 matchs et 3 buts en Ligue 1 cette saison avec les Scapulaires, l'ailier prêté par l'Inter Milan ne jouera pas avec le club jusqu'à nouvel ordre.

En conférence de presse, Eric Bedouet, l'entraîneur de Bordeaux, a réagi à la décision de la direction. Pour lui, Karamoh doit du respect au club.

« C'est une décision prise par le club. Ce n'est pas la peine de parler, de gesticuler ou hurler. On est à Bordeaux, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On doit avoir beaucoup d'estime pour ce club et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Yann est un bon joueur, mais c'est la vie. Les propriétaires veulent faire un geste fort et faire comprendre qu'on est à Bordeaux, ce n'est pas n'importe quoi comme club. On ne se permet pas n'importe quoi, sans parler spécialement pour Yann », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Maxifoot.