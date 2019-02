Sénégal: Ousmane Sonko à Bambey - La solution d'une agriculture urbaine dans le bassin arachidier

Le candidat de la Coalition «Sonko Président» était la nuit de mardi 5 à mercredi 6 février à Bambey où il a présidé un meeting au terrain de la gare ferroviaire. Ousmane Sonko a proposé la mise en œuvre d'une agriculture urbaine.

Le candidat de la Coalition «Sonko Président» attendu à Bambey à 19 heures, avant-hier mardi, est finalement arrive aux environs de 1 heure du matin.

Ousmane Sonko veut faire de Gossas, Diourbel et Bambey des villes modernes et économiquement viables. «Il n'y a pas de plan d'aménagement du territoire ou un projet de modernisation, d'assainissement, eau potable, infrastructures. Les jeunes sont les plus fatigués.

Leur seule activité est de conduire les motos Jakarta. Nous voulons aménager des bandes agricoles autour de ces villes basées sur le maraichage et l'arboriculture. Il s'agit de mettre en place une agriculture urbaine.

Cela devrait contribuer à assurer notre autosuffisance alimentaire», a-t-il déclaré. Selon lui, Diourbel, Gossas et Bambey font partis des villes les plus abandonnées.

Ce sont des axes qui ont produits des modèles: Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Anta Diop... «Nous voulons une agriculture urbaine pour créer une autosuffisance alimentaire. Tout ce que nous consommons, nous ne pouvons pas le produire.

Un pays qui ne peut pas produire ce qu'il consomme, ne peut pas se développer». Et d'ajouter: «nous allons renforcer les moyens du Cnra (Centre National de Recherches Agronomiques, ndlr) de Bambey.

La base du développement d'un pays est le développement de la recherche. Il n'y a pas de plan d'aménagement du territoire ou d'un projet de modernisation, assainissement, eau potable, infrastructures».

LA CREATION D'UNE NOUVELLE VILLE A DIAMNIADIO, UNE ERREUR DU DE MACKY

«La création d'une nouvelle ville à Diamniadio, poursuit-il, est une erreur du gouvernement de Macky Sall». M. Sonko propose la mise en place de pôles industriels pour lutter contre le bradage de l'arachide. Il veut aussi mettre en place un programme hydraulique rural.

«Il n'y a de l'eau en quantité et en qualité à cause de la forte teneur de fluore et de chlore. Nous avons étudié tous ses projets dans un programme, nous voulons mettre en place un plan de modernisation.

Nous voulons également mettre en place un programme de redressement industriel pour bâtir une économie avec la mise en place de coopératives.»

En outre, le leader de Pastef propose une reforme foncière. Il s'agit de permettre aux paysans d'avoir «des baux et des titres fonciers. Nous voulons inverser la tendance avec un exode urbain».

Et de relever que «le Sénégal dispose de richesses. Notre pauvreté est notre élite politique qu'il faut chasser du pouvoir». Il demande en fin aux électeurs d'aller retirer leurs cartes et voter le 24 février prochain.

ANNULATION DES ÉLECTIONS : Sonko respecte la position de Wade

Point de commentaire de la part d'Ousmane Sonko sur le débat relatif à l'annulation de l'élection présidentielle, soutenu par Me Wade.

Interpelé par de notre confrère de Tfm, le candidat du parti Pastef Les Patriotes, répond laconiquement : « C'est un chef de parti, un ancien Président de la République, il a donné une position politique sur une question nationale». Et d'ajouter : «Nous respectons cette position».

REACTION DE SONKO : «L'Etat avait mis la pression pour ... »

«Tout le monde constate l'état de la justice qui est totalement agenouillée, mais il y a encore dans ce pays beaucoup de magistrats qui eux sont restés debout - je l'ai toujours dit - et qui font convenablement leur travail», a déclaré Ousmane Sonko, à l'occasion d'une brève rencontre avec la presse, suite à la décision rendue par le Tribunal sur l'affaire du Gendarme Nicolas Mendy (voir par ailleurs).

Dans cette affaire, Sonko explique que «l'Etat avait mis la pression pour que le tribunal se déclare incompétent du fait du statut du gendarme.

Ce que le juge a refusé et le verdict est tombé». Pour Sonko, la justice doit rester dans cette dynamique pour vider les autres dossiers, notamment les récentes agressions de ses militants à Saint-Louis.

«Nous avons toujours voulu rester dans la légalité, tout en espérant que la justice fera son travail dans tous les autres dossiers. Que les coupables seront identifiés et sanctionnés ».