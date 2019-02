Tunisie: CA - Relever la tête...

Maintenant, et après le départ de Chiheb Ellili (qui a très mal préparé son match de samedi), c'est Souissi et Essifi qui dirigent l'équipe pour le match de cet après-midi contre le CSHL. Un match pas facile du tout d'autant que les Hammamlifois sont dos au mur et veulent rattraper les points perdus.

Il ne faut pas s'attendre à un CA serein et aussi déterminé que l'on connaît. C'est plutôt un CA sous l'effet du choc et qui va essayer de gagner pour relever la tête et se remettre sur pied. Les Clubistes ne vont pas compter sur Charfi, Haddad, Dhaouadi ainsi que Darragi, blessé. Etant la précarité de l'effectif, on devra trouver presque la même ossature avec les Ifa, Jaziri, Ayadi, Ben Yahia et Chammakhi pour essayer de prendre le dessus et faire oublier, un tant soit peu, la mauvaise impression laissée samedi dernier.

Dekhili, Mcharek et Sasraku d'entrée

Il ne faut pas chercher à deviner qui jouera, surtout en attaque, où les absences vont limiter davantage les choix. Chammakhi sera encore une fois en attaque, mais devra reculer un peu pour jouer comme milieu de couloir, un poste qu'il affectionne et qui lui permet de prendre une marge de manœuvre. Sasraku sera placé en pointe de l'attaque avec l'espoir de réussir à marquer et à peser davantage sur les défenses adverses. Ben Yahia, Khelil et Ayadi (très contesté par le public après sa prestation catastrophique contre le TP Mazembe), vont devoir jouer d'entrée, mais, d'après nos informations, Khelil peut être ménagé pour permettre à Mcharek de partir d'entrée.

Les Clubistes ont besoin de joueurs frais, déterminés et qui peuvent aider l'équipe à retrouver son efficacité offensive. Ce n'est pas tout, le match de cet après-midi est une occasion pour corriger les aberrations défensives observées en Ligue des champions.

Dekhili va être titularisé dans les bois, même si Charfi ne peut être considéré comme responsable de la lourde défaite de samedi. La défense ne devra pas être changée faute de solutions de rechange valables. Agrebi, Ifa, Jaziri et Salhi, voilà 4 joueurs qui n'ont pas fourni le minimum demandé à un défenseur de haut niveau.

Ce sera un match spécial pour les joueurs clubistes qui vont devoir supporter la grogne du public qui n'en revient pas encore.

La crise se poursuit et se complique pour un CA qui doit le remporter devant le CSHL pour avancer au classement. Ce sera le strict minimum pour reprendre le bon chemin et atténuer le «choc» subi samedi dernier. Ce ne sont pas des jours faciles du tout.